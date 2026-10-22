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ELEIÇÕES 2026

Eleições 2026: segundo turno no DF não terá lei seca

Atendendo a pedido de bares e restaurantes, GDF vai permitir a venda de bebidas alcoólicas no DF

Celina afirmou que o governo reforçará o esquema de segurança para o dia da votação - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Celina afirmou que o governo reforçará o esquema de segurança para o dia da votação - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), afirmou que não haverá Lei Seca durante o segundo turno das eleições. Segundo ela, a decisão atende a um pedido de representantes do setor de bares e restaurantes, que apontaram prejuízos econômicos com a restrição à venda de bebidas alcoólicas. 

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“O segmento de bares e restaurantes tem um prejuízo muito grande. Eles nos pediram, então vai ser liberado. No primeiro turno, foi liberado e não tivemos problema. Agora também vai ser liberado”, declarou.

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Celina afirmou que o governo reforçará o esquema de segurança para o dia da votação. Segundo a governadora, a operação busca garantir a tranquilidade do pleito e o direito de escolha dos eleitores. “Nós vamos colocar mais de 5 mil homens nas ruas para garantir uma eleição democrática, para que cada um exerça seu direito de votar como quiser, uma eleição segura”, disse.

O segundo turno das Eleições 2026 será realizado neste domingo (25/10), das 8h às 17h, no horário de Brasília. Eleitores com título eleitoral em situação regular podem votar normalmente, mesmo que não tenham comparecido às urnas no primeiro turno.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 22/10/2026 14:06 / atualizado em 22/10/2026 14:06
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