Obituário: 46 funerais nesta quinta-feira (22/10); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (22/10):

Campo da Esperança

Antônia Vieira Sousa Sá, 95 anos



Carlos Alberto Pereira de Lima, 63 anos



Evair Balbi da Silveira, 88 anos



Gilmar Felipe Scalioni, 54 anos



Gustavo Romeu da Silva Arede, 85 anos



Jeova Teixeira Lopes, 76 anos



Júlia Rodrigues Pereira, 70 anos



Liane da Cruz Dias Sousa, 41 anos



Macio Teixeira Ribeiro Júnior, 48 anos



Marcus Costa Cordeiro, 63 anos



Marcus Valerius Procopio Merces, 64 anos



Maria do Socorro Pires, 97 anos



Maria Rodrigues de Assis, 100 anos



Rosângela de Assis Cruz de Castro, 68 anos



Satiko Hayakawa Cunha, 85 anos

Taguatinga

Anderson Felipe Pereira Santos, 31 anos



Andreia Rosário de Oliveira, 55 anos



Aristeu Antônio da Rocha, 90 anos



Francisca Ferreira Soares, 90 anos



Francisco Cândido da Silva, 43 anos



Geraldo Dias Xavier Cândido, 57 anos



Idalina Nascimento de Souza, 86 anos



Iracy Pio de Melo, 80 anos



Isailda Silva Ferreira, 82 anos



Lindomar Pereira Dias Função, 60 anos



Manoel dos Reis, 74 anos



Marlene Gomes de Souza, 67 anos



Otávio Rodrigues Ramos, 87 anos



Sebastião Ribeiro, 81 anos



Valtenor Rodrigues da Silva, 74 anos

Gama

Eduardo de Oliveira, menos de 1 ano



Mislene Bento de Souza, 48 anos

Planaltina

Antônio Rafael Teixeira Falcão, menos de 1 ano



Laura Alves Nunes, 83 anos



Maria Vitória Batista da Silva, 87 anos

Brazlândia

Brenda Lima Magalhães, 33 anos



João da Silva Moreira, 82 anos



José Ferreira Ribeiro, 93 anos



Manoel da Silva Moreira, 84 anos

Sobradinho

Benjamin Lucca dos Santos Soares, menos de 1 ano



Isabela Ferreira de Sousa, menos de 1 ano



Maria Ribeiro de Andrade, 88 anos

Jardim Metropolitano

Ilza de Moura Lopes, 87 anos (cremação)



Jeronima Aparecida Macêdo de Oliveira de Paiva, 82 anos (cremação)



José Sales de Oliveira, 84 anos



Marina Aparecida do Nascimento, 85 anos (cremação)

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