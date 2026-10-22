InícioCidades DF
LUTO

Obituário: 46 funerais nesta quinta-feira (22/10); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 22 de outubro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (22/10):

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Campo da Esperança

  • Antônia Vieira Sousa Sá, 95 anos
  • Carlos Alberto Pereira de Lima, 63 anos
  • Evair Balbi da Silveira, 88 anos
  • Gilmar Felipe Scalioni, 54 anos
  • Gustavo Romeu da Silva Arede, 85 anos
  • Jeova Teixeira Lopes, 76 anos
  • Júlia Rodrigues Pereira, 70 anos
  • Liane da Cruz Dias Sousa, 41 anos
  • Macio Teixeira Ribeiro Júnior, 48 anos
  • Marcus Costa Cordeiro, 63 anos
  • Marcus Valerius Procopio Merces, 64 anos
  • Maria do Socorro Pires, 97 anos
  • Maria Rodrigues de Assis, 100 anos
  • Rosângela de Assis Cruz de Castro, 68 anos
  • Satiko Hayakawa Cunha, 85 anos

Taguatinga

  • Anderson Felipe Pereira Santos, 31 anos
  • Andreia Rosário de Oliveira, 55 anos
  • Aristeu Antônio da Rocha, 90 anos
  • Francisca Ferreira Soares, 90 anos
  • Francisco Cândido da Silva, 43 anos
  • Geraldo Dias Xavier Cândido, 57 anos
  • Idalina Nascimento de Souza, 86 anos
  • Iracy Pio de Melo, 80 anos
  • Isailda Silva Ferreira, 82 anos
  • Lindomar Pereira Dias Função, 60 anos
  • Manoel dos Reis, 74 anos
  • Marlene Gomes de Souza, 67 anos
  • Otávio Rodrigues Ramos, 87 anos
  • Sebastião Ribeiro, 81 anos
  • Valtenor Rodrigues da Silva, 74 anos

Gama

  • Eduardo de Oliveira, menos de 1 ano
  • Mislene Bento de Souza, 48 anos

Planaltina

  • Antônio Rafael Teixeira Falcão, menos de 1 ano
  • Laura Alves Nunes, 83 anos
  • Maria Vitória Batista da Silva, 87 anos

Brazlândia

  • Brenda Lima Magalhães, 33 anos
  • João da Silva Moreira, 82 anos
  • José Ferreira Ribeiro, 93 anos
  • Manoel da Silva Moreira, 84 anos

Sobradinho

  • Benjamin Lucca dos Santos Soares, menos de 1 ano
  • Isabela Ferreira de Sousa, menos de 1 ano
  • Maria Ribeiro de Andrade, 88 anos

Jardim Metropolitano

  • Ilza de Moura Lopes, 87 anos (cremação)
  • Jeronima Aparecida Macêdo de Oliveira de Paiva, 82 anos (cremação)
  • José Sales de Oliveira, 84 anos
  • Marina Aparecida do Nascimento, 85 anos (cremação)

Saiba Mais

Fique por dentro das notícias que importam para você!

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/10/2026 17:53
x