Obituário: 46 funerais nesta quinta-feira (22/10); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (22/10):
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Campo da Esperança
- Antônia Vieira Sousa Sá, 95 anos
- Carlos Alberto Pereira de Lima, 63 anos
- Evair Balbi da Silveira, 88 anos
- Gilmar Felipe Scalioni, 54 anos
- Gustavo Romeu da Silva Arede, 85 anos
- Jeova Teixeira Lopes, 76 anos
- Júlia Rodrigues Pereira, 70 anos
- Liane da Cruz Dias Sousa, 41 anos
- Macio Teixeira Ribeiro Júnior, 48 anos
- Marcus Costa Cordeiro, 63 anos
- Marcus Valerius Procopio Merces, 64 anos
- Maria do Socorro Pires, 97 anos
- Maria Rodrigues de Assis, 100 anos
- Rosângela de Assis Cruz de Castro, 68 anos
- Satiko Hayakawa Cunha, 85 anos
Taguatinga
- Anderson Felipe Pereira Santos, 31 anos
- Andreia Rosário de Oliveira, 55 anos
- Aristeu Antônio da Rocha, 90 anos
- Francisca Ferreira Soares, 90 anos
- Francisco Cândido da Silva, 43 anos
- Geraldo Dias Xavier Cândido, 57 anos
- Idalina Nascimento de Souza, 86 anos
- Iracy Pio de Melo, 80 anos
- Isailda Silva Ferreira, 82 anos
- Lindomar Pereira Dias Função, 60 anos
- Manoel dos Reis, 74 anos
- Marlene Gomes de Souza, 67 anos
- Otávio Rodrigues Ramos, 87 anos
- Sebastião Ribeiro, 81 anos
- Valtenor Rodrigues da Silva, 74 anos
Gama
- Eduardo de Oliveira, menos de 1 ano
- Mislene Bento de Souza, 48 anos
Planaltina
- Antônio Rafael Teixeira Falcão, menos de 1 ano
- Laura Alves Nunes, 83 anos
- Maria Vitória Batista da Silva, 87 anos
Brazlândia
- Brenda Lima Magalhães, 33 anos
- João da Silva Moreira, 82 anos
- José Ferreira Ribeiro, 93 anos
- Manoel da Silva Moreira, 84 anos
Sobradinho
- Benjamin Lucca dos Santos Soares, menos de 1 ano
- Isabela Ferreira de Sousa, menos de 1 ano
- Maria Ribeiro de Andrade, 88 anos
Jardim Metropolitano
- Ilza de Moura Lopes, 87 anos (cremação)
- Jeronima Aparecida Macêdo de Oliveira de Paiva, 82 anos (cremação)
- José Sales de Oliveira, 84 anos
- Marina Aparecida do Nascimento, 85 anos (cremação)
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postado em 22/10/2026 17:53