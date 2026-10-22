Órgãos do DF fazem operação especial de trânsito no segundo turno

Os órgãos de segurança do Distrito Federal planejam, para o segundo turno das eleições, uma operação especial de trânsito e mobilidade. Coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), em conjunto com o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), a ação abrange o dia anterior à votação e as etapas após o fechamento das urnas.

O planejamento prevê o acompanhamento dos acessos aos locais de votação, monitoramento da região central de Brasília e medidas de mobilidade que poderão ser ajustadas conforme as condições verificadas ao longo da operação. A SSP-DF também acompanhará informações relacionadas a possíveis bloqueios, concentrações e manifestações durante o fim de semana.

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A operação terá atuação integrada das Polícias Militar e Civil do Distrito Federal, Corpo de Bombeiros Militar, Detran, Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e demais órgãos e secretarias do GDF.

Alterações no trânsito

A partir de sábado (24/10), o acesso à Esplanada dos Ministérios será controlado pelas forças de segurança e órgãos de trânsito. A circulação do público será mantida durante o evento esportivo previsto para a área e, após o encerramento, haverá restrição à passagem de veículos e de pessoas que pretendem fazer concentrações ou comemorações políticas no interior do perímetro de segurança.

A linha de contenção está prevista para a altura das L2 Norte e Sul, na região da Catedral. A delimitação não é fixa e poderá ser modificada ao longo da operação. A partir da noite de sábado, não será permitido o avanço de grupos em direção ao interior da Esplanada.

A recomendação dos órgãos envolvidos é de que o público que não tiver a região central de Brasília como destino busque rotas alternativas caso encontrem pontos de retenção.

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Dia da votação

Os órgãos responsáveis acompanharão as condições de acesso aos locais de votação desde a manhã de domingo (25/10), incluindo nas zonas rurais. Não há previsão de bloqueios generalizados nos arredores das seções eleitorais; eventuais intervenções podem ser adotadas conforme necessário

A operação continuará em vigor após o fechamento das urnas, às 17h, para o acompanhamento de concentrações e comemorações no DF. Medidas de policiamento ou trânsito poderão ser adotadas ou modificadas conforme o volume de pessoas, localização das concentrações e avaliação das equipes.

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Crimes eleitorais

Pessoas que cometerem crimes eleitorais de menor potencial ofensivo serão encaminhadas aos pontos de atendimento instalados nos fóruns do Paranoá, de Santa Maria, de Planaltina, de Samambaia, de Águas Claras e de Ceilândia. Em casos de prisão em flagrante, os eleitores serão levados à Delegacia de Defesa Institucional (Delinst), na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado