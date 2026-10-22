Júri condena a 26 anos homem que matou companheira ao empurrá-la de escada

O Tribunal do Júri de São Sebastião condenou a 26 anos e 6 meses de prisão Matheus Alberto Comar, 33 anos, acusado de matar a companheira, Cristiane Santos, 51, após empurrá-la de uma escada. O crime ocorreu na tarde de 18 de setembro de 2025 em um apartamento do bairro Residencial do Bosque.

Nesta quinta-feira (22/10), os jurados integrantes do Conselho de Sentença acolheram a tese do Ministério Público integralmente e condenaram Matheus pelo crime de feminicídio. O MP vai recorrer da pena.

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Segundo os autos, a vítima e o autor tiveram uma discussão e, depois, Matheus empurrou Cristiane pela escadaria do imóvel. A Polícia Militar foi acionada ao local e encontrou a mulher caída ao chão, inconsciente, ao final da escada, do lado externo do portão do lote.

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Matheus foi contido por populares e preso em flagrante. Aos PMs, confessou o crime e narrou que discutiu, agrediu e empurrou a vítima das escadas.

Cristiane recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ficou internada em estado grave, mas morreu dois dias depois, em 20 de setembro. O laudo concluiu traumatismo cranioencefálico produzido por ação contundente como a causa da morte.

Matheus cumprirá a pena preso em regime fechado no Complexo Penitenciário da Papuda. Ele tem outras duas condenações por roubo e tráfico de drogas.