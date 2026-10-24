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Segurança pública

Eleições: PMDF usa drones e câmeras de monitoramento para 2º turno

Além dos equipamentos, a corporação conta com efetivo de 5 mil policiais nas ruas neste domingo

Coletiva PMDF sobre esquema de segurança no segundo turno - (crédito: Laezia Bezerra/CB)
Coletiva PMDF sobre esquema de segurança no segundo turno - (crédito: Laezia Bezerra/CB)

Em coletiva de imprensa na manhã deste sábado (24/10), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) destacou o plano de segurança com uso de drones e câmeras de monitoramento para ampliar a fiscalização durante votação no segundo turno das eleições.

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Na coletiva em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), foi apresentado o plano integrado de segurança para este domingo, que inclui o emprego de 16 drones, incluindo modelos com câmera térmica e zoom de longo alcance, para sobrevoar locais estratégicos, zonas eleitorais, a Esplanada dos Ministérios, a Praça dos Três Poderes e o setor de embaixadas. Além de 500 câmeras veiculares nos carros da Polícia Militar, o DF conta com 5 mil policiais, que estarão nas ruas para garantir a segurança da população.

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O comandante-geral da PMDF, Coronel Palhares, destacou na coletiva a mobilização do forte esquema de segurança e o efetivo da corporação para amanhã. O número de policiais é o mesmo disponibilizado no primeiro turno em (3/10).

O reforço na segurança já começa neste sábado, com o fechamento da Esplanada dos Ministérios desde a altura do Museu Nacional até a Via L4 da Praça dos Três Poderes.

"O nosso planejamento é garantir a segurança da nossa população, hoje, amanhã e após as eleições. É importante que a sociedade saiba que poderá participar das eleições com tranquilidade e segurança neste domingo. O Governo do Distrito Federal e a Secretaria de Segurança Pública estão plenamente preparados para assegurar que o eleitor saia de sua casa e exerça seu direito ao voto de forma harmoniosa e retorne ao seu lar, do mesmo jeito, disse.

Palhares ressaltou que o efetivo de policiais nas ruas do DF não acarretará nenhum prejuízo na segurança do Distrito Federal como um todo.

"O contingente deste segundo turno é de 5 mil policiais, o mesmo que empregamos no primeiro turno. Isso vai garantir a segurança em todos os locais de votação nas regiões administrativas do DF, sem nenhum prejuízo policial à segurança pública. Queremos uma votação tranquila e segura em Brasília. É importante que nosso eleitor vote respeitando a legislação eleitoral, esteja atento para não cometer nenhum crime e não fazer boca de urna, para que tenhamos uma eleição tranquila e harmoniosa na nossa capital", finalizou.

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  • Coletiva PMDF sobre esquema de segurança no segundo turno
    Coletiva PMDF sobre esquema de segurança no segundo turno Foto: Laezia Bezerra/CB
  • Coletiva PMDF
    Coletiva PMDF Foto: Laezia Bezerra/CB
  • Coletiva PMDF forte esquema de segurança no segundo turno das eleições
    Coletiva PMDF forte esquema de segurança no segundo turno das eleições Foto: Laezia Bezerra/CB
  • Coletiva PMDF forte esquema de segurança no segundo turno das eleições
    Coletiva PMDF forte esquema de segurança no segundo turno das eleições Foto: Laezia Bezerra/CB
  • Coletiva PMDF forte esquema de segurança no segundo turno das eleições
    Coletiva PMDF forte esquema de segurança no segundo turno das eleições Foto: Laezia Bezerra/CB
  • Coletiva PMDF forte esquema de segurança no segundo turno das eleições
    Coletiva PMDF forte esquema de segurança no segundo turno das eleições Foto: Laezia Bezerra/CB
  • Coletiva PMDF forte esquema de segurança no segundo turno das eleições
    Coletiva PMDF forte esquema de segurança no segundo turno das eleições Foto: Laezia Bezerra/CB
  • Coletiva PMDF sobre esquema de segurança no segundo turno
    Coletiva PMDF sobre esquema de segurança no segundo turno Foto: Laezia Bezerra/CB
  • Coletiva PMDF sobre esquema de segurança no segundo turno
    Coletiva PMDF sobre esquema de segurança no segundo turno Foto: Laezia Bezerra/CB
  • Coletiva PMDF sobre esquema de segurança no segundo turno
    Coletiva PMDF sobre esquema de segurança no segundo turno Foto: Laezia Bezerra/CB
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Laezia Bezerra

Repórter

Jornalista formada pelo Iesb em 2005, com MBA em Marketing Político e Comunicação Eleitoral pela Estácio de Sá.

Por Laezia Bezerra
postado em 24/10/2026 14:37
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