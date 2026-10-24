Leandro Grass agradece apoio de eleitores em último dia de campanha

Leandro Grass (PT) agradece apoio de eleitores no último dia de campanha - (crédito: Davi Cruz CB/DA Press)

No último dia de campanha, o candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) realizou uma carreata em Ceilândia neste sábado (24/10), antes da disputa do segundo turno. Após caminhar pelo Taguacenter, o petista seguiu com a agenda de mobilização pela cidade e agradeceu o apoio recebido de eleitores durante a reta final da disputa.

O concorrente ao Buriti afirmou que a programação inclui carreatas e caminhadas em diferentes regiões do DF, para levar as propostas à população e conquistar votos na véspera do pleito. “Vamos tomar todo o DF e levar a nossa mensagem. Conversar com as pessoas nessa reta final e podermos virar, ganhar essa eleição e recuperar o DF”, declarou.

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Durante a agenda, Grass destacou a receptividade dos apoiadores e disse que o contato com os eleitores tem renovado as expectativas para a disputa. “Excelentes expectativas, excelentes energias, muita coisa boa, muita gente tá acreditando, muita gente confia que precisa da gente”, disse.

O petista também ressaltou a emoção de apoiadores que participam dos atos de campanha. “Essa é a parte mais bonita da campanha, é a emoção e é o sentimento verdadeiro das pessoas. De quem não ganha nada, de quem não recebe nada em troca pra votar, para ir à rua defender o nosso projeto. Isso não tem preço”, afirmou.