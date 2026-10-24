Em último dia de campanha, Celina se diz otimista para resultado da eleição

A governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) deu início, na manhã deste sábado (24/10), à "Carreata Rumo à Vitória", que percorre as ruas de Taguatinga e Ceilândia no encerramento das agendas de rua antes do segundo turno. Na concentração do evento, antes do comboio partir, a candidata destacou o balanço positivo das últimas semanas e fez um apelo para que o eleitor compareça às urnas neste domingo.
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"A gente andou a semana toda em todas as cidades. Fizemos o nosso melhor e vamos aguardar o resultado. A expectativa é boa, positiva, com muita fé, humildade e tranquilidade. Tivemos muita abstenção nessa última eleição, então a gente pede para todo mundo ir votar e levar os familiares", declarou Celina.
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Ainda no Taguaparque, a movimentação transcorria em clima de festa quando um apoiador abordou a governadora para comentar tópicos citados por Leandro Grass (PT) em ocasiões anteriores, como as críticas às escolas cívico-militares e as promessas de expansão do metrô.
Sobre a área educacional, pontuou que o formato compartilhado atende ao desejo das comunidades. "A escola cívico-militar não é uma imposição aqui no DF, ela é uma decisão da comunidade. Nós temos nessas escolas 97% de aprovação dos pais e mais de 10 pedidos para novas unidades", explicou.
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Em seguida, ao ouvir a menção sobre as linhas de transporte para regiões como Sobradinho e Santa Maria, observou a necessidade de critérios orçamentários: "No primeiro debate, ele falou que a cidade precisava de obras e agora sai com obras sem ter um estudo técnico. Demonstra inexperiência e falta de capacidade".
A mobilização nas ruas reúne diversos aliados da chapa, como a senadora Damares Alves (Republicanos), os deputados distritais Daniel de Castro (PP) e Joaquim Roriz Neto (PL) — que reforçou com os militantes o número 11 da candidata para a urna —, a ex-governadora Maria de Lourdes Abadia (PSD) e o ex-secretário de Governo José Humberto, além do candidato a vice, Gustavo Rocha (Republicanos), e do secretário Takane Kiyotsuka.
Após o término da carreata pelas cidades da região Oeste, a campanha se prepara para o último ato público da véspera do pleito: o "Bloco do 11 e 22", agendado para as 17h deste sábado, na Torre de TV, no Plano Piloto.
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