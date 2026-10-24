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Apoiadores do PT organizam evento de canoagem no Lago Paranoá

Evento com percurso de 600m a 2km ocorreu na manhã deste sábado (24/10) com apoiadores de Lula e Leandro Grass

Apoiadores do PT fazem canoagem no Lago Paranoá - (crédito: Clarissa Vaz Dias)
Apoiadores do PT fazem canoagem no Lago Paranoá - (crédito: Clarissa Vaz Dias)

Apoiadores da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da candidatura de Leandro Grass (PT) ao Governo do Distrito Federal (GDF), organizaram  na manhã deste sábado (24/10), um evento de canoagem em águas abertas no Lago Paranoá.

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A mobilização ocorreu com concentração e largada no Parque da Asa Delta (Morrote). 

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O evento reuniu diversos nadadores em percursos de 600 metros a 2 quilômetros.

No final da semana passada, apoiadores da oposição (Flávio Bolsonaro e Celina Leão) também realizaram uma megacarreata na capital que incluiu o uso de lanchas e jet-skis acompanhando o movimento pelo Lago Paranoá.

 

Saiba Mais

  • Apoiadores do PT fazem canoagem no Lago Paranoá
    Apoiadores do PT fazem canoagem no Lago Paranoá Foto: Clarissa Vaz Dias
  • Apoiadores do PT fazem canoagem no Lago Paranoá
    Apoiadores do PT fazem canoagem no Lago Paranoá Foto: Clarissa Vaz Dias
  • Apoiadores do PT fazem canoagem no Lago Paranoá
    Apoiadores do PT fazem canoagem no Lago Paranoá Foto: Clarissa Vaz Dias
  • Apoiadores do PT fazem canoagem no Lago Paranoá
    Apoiadores do PT fazem canoagem no Lago Paranoá Foto: Clarissa Vaz Dias
  • Apoiadores do PT fazem canoagem no Lago Paranoá neste domingo
    Apoiadores do PT fazem canoagem no Lago Paranoá neste domingo Foto: Dani Lobo
  • Apoiadores do PT fazem canoagem no Lago Paranoá neste domingo
    Apoiadores do PT fazem canoagem no Lago Paranoá neste domingo Foto: Dani Lobo
  • Apoiadores do PT fazem canoagem no Lago Paranoá neste domingo
    Apoiadores do PT fazem canoagem no Lago Paranoá neste domingo Foto: Dani Lobo
  • Apoiadores do PT fazem canoagem no Lago Paranoá neste domingo
    Apoiadores do PT fazem canoagem no Lago Paranoá neste domingo Foto: Dani Lobo
  • Apoiadores do PT fazem canoagem no Lago Paranoá neste domingo
    Apoiadores do PT fazem canoagem no Lago Paranoá neste domingo Foto: Dani Lobo
  • Apoiadores do PT fazem canoagem no Lago Paranoá neste domingo
    Apoiadores do PT fazem canoagem no Lago Paranoá neste domingo Foto: Dani Lobo
  • Apoiadores do PT fazem canoagem no Lago Paranoá neste domingo
    Apoiadores do PT fazem canoagem no Lago Paranoá neste domingo Foto: Clarissa Vaz Dias
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Laezia Bezerra

Repórter

Jornalista formada pelo Iesb em 2005, com MBA em Marketing Político e Comunicação Eleitoral pela Estácio de Sá.

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Por Laezia Bezerra
postado em 24/10/2026 16:13 / atualizado em 24/10/2026 16:14
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