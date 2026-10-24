Apoiadores do PT organizam evento de canoagem no Lago Paranoá
Evento com percurso de 600m a 2km ocorreu na manhã deste sábado (24/10) com apoiadores de Lula e Leandro Grass
Apoiadores do PT fazem canoagem no Lago Paranoá - (crédito: Clarissa Vaz Dias)
Apoiadores da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da candidatura de Leandro Grass (PT) ao Governo do Distrito Federal (GDF), organizaram na manhã deste sábado (24/10), um evento de canoagem em águas abertas no Lago Paranoá.
O evento reuniu diversos nadadores em percursos de 600 metros a 2 quilômetros.
No final da semana passada, apoiadores da oposição (Flávio Bolsonaro e Celina Leão) também realizaram uma megacarreata na capital que incluiu o uso de lanchas e jet-skis acompanhando o movimento pelo Lago Paranoá.