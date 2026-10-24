Apoiadores do PT organizam evento de canoagem no Lago Paranoá

Apoiadores do PT fazem canoagem no Lago Paranoá - (crédito: Clarissa Vaz Dias)

Apoiadores da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da candidatura de Leandro Grass (PT) ao Governo do Distrito Federal (GDF), organizaram na manhã deste sábado (24/10), um evento de canoagem em águas abertas no Lago Paranoá.

A mobilização ocorreu com concentração e largada no Parque da Asa Delta (Morrote).

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O evento reuniu diversos nadadores em percursos de 600 metros a 2 quilômetros.

No final da semana passada, apoiadores da oposição (Flávio Bolsonaro e Celina Leão) também realizaram uma megacarreata na capital que incluiu o uso de lanchas e jet-skis acompanhando o movimento pelo Lago Paranoá.





















