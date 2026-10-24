Leandro Grass caminha pelo Taguacenter e promete revitalização do comércio

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) caminhou pelo comércio do Taguacenter, neste sábado (24/10), no último dia de agenda de campanha antes do segundo turno. Durante a visita, o petista conversou com comerciantes e apoiadores e apresentou propostas para revitalizar a região comercial, incentivar a abertura de negócios e reforçar a segurança pública.
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Entre as medidas anunciadas está a implementação do IPTU progressivo, que segundo o candidato, seria utilizado para incentivar a ocupação de imóveis comerciais desocupados. “Eu quero e vou recuperar o comércio de todo o DF. A gente teve muitas áreas que foram abandonadas, estão com muitos imóveis parados”, afirmou.
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O candidato também defendeu o reforço da segurança nas áreas comerciais. Segundo ele, os registros de roubos e assaltos prejudicam o funcionamento dos estabelecimentos e afastam consumidores. “Precisamos que comerciantes trabalhem em paz, trabalhem seguros e que a gente estimule o comércio e a pequena economia. O governo pode ser um grande parceiro, atraindo a população também para esse tipo de negócio”, declarou.
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Infraestrutura
Ao comentar a situação do Taguacenter e lojas da região, o candidato relembrou que a região comercial de Taguatinga já foi um dos principais polos econômicos do DF, mas enfrenta problemas relacionados à infraestrutura urbana, à segurança e ao acesso ao transporte público.
“Hoje, você anda na Comercial Norte e está muito abandonado, aqui mesmo. Hoje é sábado, as pessoas já eram para estar aqui, mas não estão por causa da insegurança, infraestrutura urbana e o acesso ao transporte”, disse.
Para o petista, a recuperação das áreas comerciais deve fazer parte de uma estratégia de fortalecimento da economia local. “O comércio é uma das principais bases da economia de Brasília e a gente quer vê-lo cada vez mais forte”, enfatizou.