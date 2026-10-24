Lula chama campanha de Flávio Bolsonaro de "baixo nível" em ato no Rio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a campanha eleitoral do adversário Flávio Bolsonaro (PL) durante ato em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado (24/10), véspera da eleição. Lula classificou a disputa como de “baixo nível” e acusou o adversário de não ter compromisso com a verdade.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Durante o discurso, o presidente relembrou eleições que disputou contra nomes como Ulysses Guimarães, Leonel Brizola, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Geraldo Alckmin e Anthony Garotinho. Ele também mencionou Paulo Maluf ao comparar os adversários que enfrentou ao longo da trajetória política.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
“Eu já disputei com o Maluf várias eleições, todo mundo sabe quem era o Maluf, todo mundo sabe quem era o Garotinho, mas perto dele (Flávio) ninguém se iguala, porque o nome dele é mentira, mentira e mentira”, afirmou.
Lula também acusou o adversário de decorar discursos sem compromisso com o que diz e de apresentar versões contraditórias. “E eu às vezes fico pensando se o Brasil merece ter um candidato da envergadura do meu adversário”, declarou.
Ao final, o presidente afirmou que os eleitores têm liberdade para escolher seus candidatos, mas defendeu que a população seja alertada sobre o que considera riscos à democracia e à liberdade. Lula também disse ser inadmissível levar um “miliciano” para dentro do Palácio do Planalto.
Saiba Mais
- Política TSE manda redes monitorarem Nikolas e Marçal com dados a cada seis horas
- Política Nunes Marques destaca participação popular e organização das eleições
- Política Julian Assange, criador do WikiLeaks, declara apoio a Lula
- Política Como Alfredo Gaspar, candidato a vice de Flávio, usou ligações com Collor e Calheiros para crescer no Congresso
- Política Moraes determina quebra de sigilos de advogado ligado a Flávio Bolsonaro
- Política Lula e Flávio encerram campanhas neste sábado, confira as agendas