PCDF prende adolescente que esfaqueou menino de 13 anos em assalto

A vítima saiu de casa pela manhã para ir à escola, quando foi abordado pelos menores e esfaqueado quatro vezes - (crédito: Material cedido ao Correio)

Policiais civis da 4ª Delegacia de Polícia (Guará) identificaram os dois suspeitos de esfaquear um adolescente de 13 anos na via marginal da Estrada Parque Taguatinga (EPTG), na altura do Residencial Lucio Costa, e apreenderam um deles. O crime ocorreu na quinta-feira (22/10).

Os menores envolvidos no crime têm 15 anos. O apreendido foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA 1) e prestou depoimento. À polícia, confessou o crime. O paradeiro do segundo adolescente envolvido é incerto.

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Assalto

A vítima saiu de casa pela manhã para ir à escola, quando foi abordado pelos menores e esfaqueado quatro vezes.

Imagens das câmeras de segurança colhidas pela polícia e obtidas pelo Correio mostram o momento do assalto. Outro vídeo registra a fuga da dupla. Após a agressão, uma pessoa que estava na parada de ônibus se aproximou e acolheu o garoto.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionadas às 8h06 e identificaram quatro perfurações causadas por arma branca. O menino estava consciente e orientado, mas apresentava sangramento ativo.

O adolescente foi encaminhado ao Hospital de Base. Segundo apurou o Correio, ele foi levado à sala amarela. Das quatro facadas desferidas no braço e nas costas, uma, considerada mais grave, perfurou o fígado. As outras foram superficiais.