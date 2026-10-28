Preso suspeito de aliciar crianças na internet; vítimas podem passar de 100

Um homem de 25 anos foi preso preventivamente no Guarujá, no litoral de São Paulo, suspeito de aliciar crianças e adolescentes pela internet e induzi-los a produzir e compartilhar vídeos íntimos. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o investigado usava a plataforma de jogos Roblox para se aproximar das vítimas. A estimativa dos investigadores é de que o número de vítimas possa ultrapassar 100.

A prisão ocorreu durante uma operação da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), com apoio da Polícia Civil paulista. Também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A investigação começou após uma denúncia envolvendo uma criança de 7 anos, que teria sido aliciada pelo suspeito em ambiente virtual. Durante as diligências, os policiais identificaram indícios de que ele mantinha conversas de teor sexual com crianças e adolescentes e compartilhava arquivos com imagens de abuso sexual infantojuvenil.

De acordo com a apuração, o homem se passava por criança ou adolescente para abordar usuários do Roblox, geralmente com idades entre 6 e 14 anos. Depois de estabelecer contato, convencia as vítimas a migrar as conversas para o Discord e, posteriormente, para o WhatsApp, onde mantinha diálogos e realizava chamadas de vídeo.

Segundo a polícia, há indícios de que o investigado induzia as vítimas a produzir e enviar vídeos íntimos, inclusive envolvendo outras crianças e adolescentes.

A análise de dados telemáticos, autorizada pela Justiça, revelou milhares de fotografias e vídeos com conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes armazenados nos dispositivos eletrônicos do suspeito.

As vítimas identificadas até o momento são do sexo masculino e apresentam características semelhantes às da criança cuja ocorrência deu origem à investigação. A polícia apura a existência de outras vítimas e a extensão das condutas.

O homem poderá responder, entre outros crimes, por estupro de vulnerável em contexto virtual, aliciamento de crianças e adolescentes para fins sexuais e armazenamento de material pornográfico infantil.