Homem que matou garçom com 24 facadas após queixa de suco aguado é condenado

Robson foi morto com 24 facadas na porta do estabelecimento onde trabalhava - (crédito: Arquivo pessoal)

A Justiça do Distrito Federal condenou a 14 anos o homem que matou o garçom Robson da Silva, 37 anos, com 24 facadas, após a vítima alertar o colega de trabalho sobre um suco aguado. O crime ocorreu em 27 de janeiro de 2024 em um restaurante do Riacho Fundo 2.

Robson havia sido contratado no restaurante havia pouco mais de um mês. Formado em arquitetura, ele queria juntar dinheiro para viajar pelo país como missionário evangélico, segundo relataram familiares ao Correio em uma matéria publicada em julho de 2024.

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Segundo as investigações, o motivo do crime era que Robson havia advertido o colega sobre a quantidade de água em um suco. A família soube da morte do rapaz apenas no dia seguinte, após ser informada por vizinhos.

O julgamento do réu, identificado como Tiago, começou às 9h dessa terça-feira (27/10) e terminou às 17h45. O Ministério Público vai recorrer da pena, por considerá-la baixa.