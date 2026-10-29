Detran-DF altera trânsito perto de cemitérios para o Dia de Finados - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará alterações no trânsito nas proximidades dos cemitérios de Brazlândia, Planaltina, Sobradinho II e Taguatinga durante o feriado de Finados, celebrado na segunda-feira (2/11). As intervenções começam neste sábado (31/10), com ações de sinalização e fiscalização para organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança dos pedestres.

Em Brazlândia, será instalada sinalização temporária na via de acesso ao cemitério para organizar o tráfego e coibir o estacionamento irregular. Equipes de fiscalização atuarão nas imediações a partir de sábado.

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Em Planaltina, haverá interdição parcial da via em frente ao Cemitério Santa Rita. Os agentes vão orientar os motoristas, auxiliar na travessia de pedestres e monitorar o trânsito para garantir a fluidez na região.

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Já em Sobradinho II, haverá interdições na via em frente ao cemitério, com sinalização temporária para orientar condutores e pedestres. Parte do acostamento será liberada para estacionamento. Também será reservada uma área na via de acesso ao local para veículos de pessoas com deficiência e idosos. De sábado a segunda-feira, equipes do Detran-DF atuarão na travessia de pedestres e no controle do tráfego.

Em Taguatinga Norte, na Avenida Hélio Prates, nas proximidades do Cemitério São Francisco de Assis, a instalação da sinalização temporária está prevista para começar às 23h59 desta sexta-feira (30/10). Até segunda-feira, o estacionamento em frente ao cemitério será destinado ao embarque e desembarque de passageiros. Parte do espaço também será reservada para vendedores ambulantes.

No Setor H Norte, próximo à entrada do cemitério, haverá interdições para implantar sentido único de circulação, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito. De sábado a segunda-feira, agentes vão auxiliar a travessia de pedestres e controlar o tráfego em pontos fixos e durante o patrulhamento na região.











O Detran-DF orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização temporária e às orientações dos agentes durante o período de visitação aos cemitérios.

