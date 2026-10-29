Fim de semana terá chuvas e temperaturas amenas no DF

Nesta quinta-feira (29/10), a temperatura mínima registrada no DF foi de 18°C com máximas previstas para 28°C, com a manhã chuvosa - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Essa semana foi marcada por pancadas de chuvas isoladas em diversas áreas do DF. A previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostra que o fim de semana terá mais precipitações e temperaturas mais suaves no Distrito Federal, apesar da sensação de abafamento por causa da alta umidade relativa do ar.

Nesta quinta-feira (29/10), a temperatura mínima registrada no DF foi de 18°C com máximas previstas para 28°C, com a manhã chuvosa. A meteorologista do Inmet, Ana Wilke, explicou que a presença de chuvas no período da manhã desvirtuou um pouco do que está sendo observado nos outros dias da semana. “Estávamos percebendo um padrão de seca durante a manhã e chuvas distribuídas ao longo do dia e durante a noite”, afirmou.

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Apesar do comportamento anormal, Ana ressalta que o fim de semana deve seguir o padrão. “Terá algumas aberturas para o sol nos próximos dias, o que propicia a formação de nuvens de chuva, causando a precipitação ao longo do dia”, explicou a meteorologista. Ela também ressalta que rajadas de vento localizadas podem acontecer durante as pancadas de chuva.

Sobre a temperatura, Ana Wilke afirma que o fim de semana será de temperaturas amenas e “sensação de abafamento”, ocasionada pela umidade relativa do ar que estará alta. “O DF não ficará tão seco como estamos acostumados. As temperaturas, durante a semana, devem variar entre 18, a mínima, e quanto mais por final de semana, maiores as temperaturas. Então, elas vão aumentar um pouquinho, mas vai ficar na mesma média que a gente estava observando”, explicou.

Para esta sexta-feira (30/10), a capital pode registrar mínimas de 19°C e máximas de 29°C, com umidade relativa do ar pairando na casa dos 90%. No sábado (31/10), a umidade aumenta para 95% e as temperaturas vão variar de 19°C e 28°C. Por fim, no domingo (1/11), 20°C como temperatura mínima e 27°C para máxima.