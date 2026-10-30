DF promove mutirão de vacinação em 38 pontos neste sábado (31/10)

Após a mobilização deste sábado, os postos de imunização permanecerão fechados no domingo (1º/11) e na segunda-feira (2/11), devido ao feriado de Finados - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Secretaria de Saúde (SES-DF) promove, neste sábado (31/10), uma ação para atualizar a caderneta de vacinação da população. As equipes de atendimento estarão mobilizadas em 38 pontos espalhados pela capital, disponibilizando imunizantes previstos no calendário de rotina para todas as faixas etárias. Os endereços e os horários de funcionamento podem ser consultados no site oficial da pasta.

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Para receber as vacinas, a orientação é apresentar um documento de identificação oficial com foto e o cartão de vacinação. O cidadão que perdeu a caderneta também deve comparecer: as equipes de saúde farão a busca no sistema eletrônico para identificar quais doses estão pendentes e aplicar as vacinas necessárias em uma única visita.

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Após a mobilização deste sábado, os postos de imunização permanecerão fechados no domingo (1º/11) e na segunda-feira (2/11), devido ao feriado de Finados. O atendimento regular em todas as unidades de saúde do Distrito Federal será retomado na terça-feira (3/11).