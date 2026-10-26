Secretaria de Saúde convoca 116 aprovados em concurso para médico

O período para o envio da documentação vai até 6 de novembro. A convocação é para atuação temporária de um ano, sem possibilidade de prorrogação - (crédito: Foto: Sandro Araújo/Agência Saúde DF)

A Secretaria de Saúde (SES-DF) convoca 116 candidatos aprovados no processo seletivo para médico generalista a enviarem a documentação exigida até 6 de novembro. A convocação é para atuação temporária, por um ano, sem possibilidade de prorrogação.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) na última sexta-feira, sendo chamados 109 candidatos das vagas de ampla concorrência e sete vagas destinadas aos candidatos autodeclarados negros.

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De acordo com a SES-DF, as pessoas chamadas devem enviar, eletronicamente, os documentos que comprovam os requisitos da função, os títulos e a experiência profissional, para avaliação e validação. Também é preciso anexar a avaliação médica pré-admissional, com aprovação de aptidão física e mental, e os demais documentos previstos no edital de abertura.

O envio e a apresentação desses documentos são necessários para efetivar a contratação dos convocados, caso contrário, eles serão excluídos do processo seletivo.

O edital do concurso foi publicado em julho deste ano e ofertou 320 vagas para médicos. Além de médico generalista, a seleção disponibiliza oportunidades para as especialidades de médico de família e comunidade, ginecologista, obstetra e oncologista. Os salários variam de R$ 10,6 mil a R$ 21,3 mil.