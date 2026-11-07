Na era do comércio eletrônico, feiras lutam para se manter no DF

Da Feira dos Goianos à Feira dos Importados, o Distrito Federal reúne 120 praças de comércio, entre quatro shoppings populares, 44 feiras permanentes, 47 orgânicas e 25 tradicionais, segundo o Sindicato dos Feirantes do Distrito Federal (SindiFeira-DF). Em meio à expansão das compras on-line e à mudança nos hábitos de consumo, os espaços enfrentam o desafio de atrair clientes, manter os negócios e continuar movimentando a economia local.

Há cerca de 15 anos na Feira dos Goianos, a vendedora de roupas infantis Janaína Martins Guedes, 54 anos, avalia que o movimento caiu significativamente ao longo do tempo. "O brasileiro perdeu o poder de compra. Antigamente, eu vendia muito na feira. Hoje, o pessoal compra no conforto de casa, pela internet. O preço é mais baixo, tudo isso conta também", afirmou.

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Janaina Martins é feirante há 15 anos (foto: Ed Alves CB/DA Press)

Entre as principais dificuldades para o comércio na feira, Janaína apontou a falta de estacionamento acessível para comerciantes e consumidores. "O cliente fala: 'Vou comprar rápido aqui porque encostei o carro ali e, se passar a fiscalização, vou tomar multa'. Nem escolhem a compra direito. Isso influencia demais nas vendas", relatou.

Na Feira dos Importados há 15 anos, Adilson de Almeida, 40, acompanhou as mudanças no movimento e na estrutura do espaço. Para ele, a popularização das compras on-line contribuiu para reduzir a circulação de clientes no comércio tradicional. "A internet deu uma diminuída no comércio físico. De 15 anos para cá, tem mudado", afirmou. Apesar disso, o feirante acredita que alguns serviços ainda garantem a presença dos consumidores. "Tem gente que ainda é fiel e nos procura. Serviço, por exemplo, é algo que não vai acabar tão cedo. Os clientes têm que vir. Mas, mesmo assim, sentimos um impacto no movimento geral", avaliou.

Adilson de Almeida acredita que a Feira dos Importados precisa de mais incentivo do poder público (foto: Ed Alves CB/DA Press)

Adilson destacou que, apesar dos avanços na infraestrutura da feira, o espaço precisa de mais incentivo do poder público. "Apesar de ser uma feira privada, seria interessante contar com uma segurança maior na parte externa. Uma maior divulgação para o turismo aqui na feira também seria interessante", pontuou.

Aos 72 anos, o feirante Antônio José Lemos da Serra mantém o comércio no Shopping Popular da Rodoferroviária desde a inauguração do espaço, há 18 anos. Mesmo com a redução no número de comerciantes e clientes, ele segue trabalhando e acredita que o local ainda pode voltar a funcionar. "Eles (comerciantes) vão quebrando e vão embora. E eu sigo aqui, lutando devagarzinho, porque tenho certeza de que um dia vai funcionar", afirmou.

José Lemos da Serra acredita que órgãos do governo ajudariam no movimento do Shopping Popular (foto: Ed Alves CB/DA Press)

Para ele, a presença de órgãos públicos poderia ajudar a recuperar o movimento da feira e atrair consumidores para os estabelecimentos. "Os próprios feirantes não dão conta mais de trazer clientes. Teve uma época que tinha um posto do Detran. Nessa época era bom, tinha movimento. Temos a esperança de voltar", comentou.

Consumidores

Mesmo com o avanço das compras on-line e os problemas envolvendo as feiras do DF, há quem seja fiel aos comércios locais. Morador de Águas Lindas de Goiás, o trabalhador da construção civil Antônio Ney, 47, vai à Feira dos Goianos em busca de variedade e preços mais baixos. "Diante da tecnologia, muitos comércios mudaram a maneira de negociar. Posso vir aqui, olhar um perfume de R$ 200 e ir no aplicativo comprar por R$ 100. Mas aqui, consigo ver, tocar, provar", exemplificou. Mesmo com a concorrência digital, Ney ainda visita a feira para pesquisar os valores antes de decidir a compra. "Principalmente em ocasiões especiais, eu venho, dou uma olhada, dou uma pesquisada para ver como é a comparação de preços", contou.

Antônio Ney vai à Feira dos Goianos em busca de variedade e preços mais baixos (foto: Ed Alves CB/DA Press)

Moradora de Ceilândia, a técnica de secretariado Débora Lemos, 30, mantém o hábito de frequentar a Feira dos Importados. "Venho desde sempre e gosto muito. Toda vez que venho na hora do almoço, geralmente está muito cheio", contou. Entre os motivos que a fazem escolher o comércio popular estão a variedade de produtos, os preços e a proximidade do trabalho. "Os preços são mais em conta, tem mais variedade de coisas. E o atendimento das pessoas também é muito bom", destacou.

Débora Lemos busca variedade de produtos (foto: Ed Alves CB/DA Press)

Peso econômico

Mestre em finanças, Marcos Melo destacou a importância econômica dos shoppings e das feiras populares para o Distrito Federal. Segundo ele, o segmento movimenta cerca de

R$ 150 milhões por mês e emprega aproximadamente 30 mil pessoas, direta ou indiretamente. "As pessoas que estão empregadas nas feiras e nos shoppings populares consomem em vários outros estabelecimentos, dinamizando a economia. O Governo do Distrito Federal também ganha com maior arrecadação", afirmou.

Além de funcionarem como alternativa para consumidores que procuram produtos com preços mais acessíveis, as feiras têm potencial para fortalecer o turismo na capital. "Existem pessoas que, quando chegam a Brasília, muitas vezes querem ir a essas feiras populares para conhecer o que há de novidade e o que está sendo trazido de fora. Esse movimento era mais importante no passado, mas ainda é relevante para os lojistas", avaliou.

Diante da concorrência das compras on-line, Melo ressaltou que os comerciantes precisam acompanhar as mudanças nos hábitos de consumo e investir na experiência dos clientes. "O público acaba gerando uma demanda nova muito rapidamente, por produtos que vê nas redes sociais, do que está sendo usado e feito não apenas fora do país, mas também em outras regiões do Brasil. É preciso que o feirante esteja muito atento ao gosto do consumidor e a como deve se comportar no futuro", assinalou.

Especialista em políticas públicas e professor do Ibmec Brasília, Daniel Franca acredita que a revitalização dos shoppings populares pode trazer benefícios que vão além da melhoria da infraestrutura, com reflexos na geração de emprego e renda e no desenvolvimento das regiões onde estão instalados. "Há o fortalecimento de pequenos negócios, inclusão produtiva e revitalização territorial, recuperando espaços subutilizados, melhorando a segurança e a ocupação urbana", disse. Segundo ele, a circulação da renda gerada nesses empreendimentos beneficia trabalhadores e prestadores de serviços, ampliando o alcance econômico das intervenções.

Para o professor, o GDF precisa tratar a revitalização desses espaços como uma política pública de desenvolvimento econômico, com ações que fortaleçam os comerciantes e atraiam consumidores. Entre as medidas sugeridas estão a capacitação dos empreendedores, o acesso ao crédito, a realização de eventos culturais e a melhoria da sinalização e do transporte público. "O Shopping Popular da Rodoferroviária e outros espaços precisam ser compreendidos em relação ao conjunto das atividades econômicas próximas e aos hábitos de consumo da população local, criando um espaço socialmente inclusivo e integrado à dinâmica urbana do Distrito Federal", afirmou.

Medidas

O Governo do Distrito Federal (GDF) afirmou que desenvolve ações de melhoria e revitalização dos quatro shoppings populares sob sua gestão. No Shopping Popular de Brasília, recebido em doação do governo federal, está em elaboração um projeto para transformar o espaço em um "Mercadão", inspirado no Mercado Municipal de São Paulo. No Gama, a Novacap concluiu a reforma dos banheiros; em Taguatinga, estão em andamento obras na rede elétrica e na cobertura; e, em Ceilândia, foi aprovado o projeto de reforma da cobertura, do sistema de combate a incêndio e da rede elétrica. "As intervenções estão em diferentes etapas de execução e planejamento", informou o GDF.

Segundo o governo, os shoppings populares e as feiras do DF estão sendo integrados à plataforma DF 360, que permite compartilhar imagens com o Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob). O GDF também afirmou atuar na manutenção dos espaços e na regularização dos permissionários. "A Secretaria Executiva das Cidades trabalha para manter os boxes plenamente ocupados e promove o recadastramento dos permissionários, medida que dá segurança jurídica aos trabalhadores e permite identificar boxes vazios ou em situação irregular", informou.

















