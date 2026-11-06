Oficinas gratuitas de tecnologia com foco no público feminino abrem inscrições

Hub Conectadas atua para ampliar a presença feminina nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática - (crédito: Divulgação/Secti-DF)

Mulheres do Distrito Federal que têm interesse em aprender mais sobre tecnologia podem participar de oficinas gratuitas promovidas pelo Hub Conectadas. O evento será neste sábado (7/11) e nos dias 14 e 28 de novembro, das 8h às 18h, no Estádio Mané Garrincha, 4º andar. As atividades são presenciais com vagas limitadas. Não é necessário ter experiência para participar.

A iniciativa é do Instituto Conecta Brasil, em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF). A proposta é aproximar mulheres que tenham interesse na área para as oportunidades que o setor da tecnologia pode oferecer.

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Serão cinco encontros voltados ao desenvolvimento de habilidades tecnológicas, que vão desde inteligência artificial e computação em nuvem até programação, empreendedorismo e resolução de problemas. As participantes terão acesso a atividades práticas, alimentação e certificados com horas complementares.

Programação



A programação começa neste sábado (7/11) com duas atividades: "Conectadas nas Nuvens: Desbravando o Universo AWS", sobre computação em nuvem; e "Como penso e resolvo problemas?", voltada ao desenvolvimento do pensamento computacional. As inscrições podem ser feitas AQUI.

No dia 14, o encontro "Conectadas Criam: Da Ideia ao Produto Digital com IA" apresentará possibilidades de utilização da inteligência artificial na criação de soluções digitais. As inscrições podem ser feitas AQUI.

Já no dia 28 de novembro, as participantes poderão conhecer ferramentas de programação durante a oficina "Conectadas no Código: Python, Git e GitHub na Prática". Na mesma data, a atividade "Como transformar uma ideia em impacto?" abordará empreendedorismo e inovação. As inscrições podem ser feitas AQUI.

As atividades serão encerradas em 12 de dezembro, com um evento especial que reunirá participantes e comunidades envolvidas no projeto. Para se inscrever, clique AQUI.

A entrada para os encontros é gratuita.

Estagiário sob supervisão de Malcia Afonso

