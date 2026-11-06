Candidatos terão ônibus e metrô de graça nos dois domingos de provas

A orientação é sair de casa com pelo menos uma hora de antecedência - (crédito: Divulgação/Semob)

Por Átila Lustosa*

Quem vai fazer o Enem no Distrito Federal não pagará passagem nos dois domingos de prova, em 8 e 15 de novembro. Ônibus, BRT e metrô serão gratuitos, das 0h às 23h59, para toda população, pelo programa Vai de Graça.

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Para chegar ao local da prova sem atraso, o candidato vai contar com ônibus extra das 10h às 13h30. Na volta, as empresas deverão acompanhar a demanda das 18h30 às 21h30 no dia 8, e das 18h às 21h, no dia 15, com viagens adicionais sempre que necessário, segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF).

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O metrô também vai funcionar em horário especial nos dois domingos, das 7h às 21h30. Mesmo no dia 15, feriado da Proclamação da República, a operação será mantida para atender os candidatos. A gratuidade também vale para o metrô, sem precisar comprovar a inscrição no Enem.

Para não correr o risco de perder a prova, o ideal é planejar o trajeto com antecedência. O local de prova pode ser consultado na Página do Participante do Enem. O aplicativo DF no Ponto mostra os itinerários, os horários e onde o ônibus está, em tempo real. Para quem vai fazer a prova no campus Darcy Ribeiro da UnB, na Asa Norte, uma das opções é a linha 0.110, que sai da Rodoviária do Plano Piloto.

Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, sem tolerância. Por isso, a orientação é sair de casa com pelo menos uma hora de antecedência.

Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho