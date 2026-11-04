DF segue com previsão de chuva para esta quarta-feira (4/11)

Os moradores do Distrito Federal devem continuar atentos à previsão de chuva nesta terça-feira (4/11). Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu terá variação de nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e à noite. As precipitações podem atingir todas as regiões administrativas. Em Brasília, a temperatura mínima registrada foi de 19°C, enquanto a máxima pode chegar a 30°C. No DF, os termômetros devem variar entre 18°C e 32°C.

Além das chuvas, há possibilidade de trovoadas em pontos isolados. De acordo com o meteorologista do Inmet Hugo Ely Ramos, as condições climáticas características do período favorecem a formação de áreas de instabilidade. O especialista explica que a combinação entre temperaturas elevadas e a presença de umidade na atmosfera contribui para a ocorrência das pancadas ao longo do dia.

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"Estamos em uma época do ano em que o aquecimento durante o dia, associado à umidade disponível na atmosfera, cria condições favoráveis para a formação de nuvens carregadas e ocorrência de chuva", explica Ramos.

O aviso meteorológico amarelo (perigo potencial) emitido pelo instituto anteriormente não está mais vigente. As condições previstas, no entanto, seguem características do período chuvoso no DF.

