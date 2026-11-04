Homem é preso por suspeita de estuprar e manter mulher em cárcere privado no DF

Um homem foi preso na QNN 6 da Ceilândia por suspeita de manter uma mulher em cárcere privado e estuprá-la sob efeito de remédios. A vítima acionou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) através do aplicativo Viva Flor de segurança preventiva - que auxilia mulheres em situação de violência doméstica a realizar denúncias. Em seu relato, ela descreve que o homem a dopava com medicações administradas sem o consentimento dela, e mantinha seus documentos pessoais escondidos.

De acordo com a PMDF, as diligências foram realizadas na noite desta terça-feira (3/11). A vítima teria relatado que o suspeito tinha uma relação de amizade com ela antes de cometer o crime. Entretanto, ele passou a impedir que ela saísse da residência em que ambos se encontravam e passou a medicá-la com clonazepam - um sedativo considerado "tarja preta". Dopada, ela era abusada sexualmente e ameaçada pelo autor.

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A vítima chegou a entregar a caixa da medicação utilizada às equipes policiais. Ainda conforme a corporação, os documentos pessoais e cartões bancários da vítima estavam, de fato, sendo retidos pelo suspeito, que foi preso em flagrante. Ambos foram encaminhados à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM II) (Ceilândia), para registrar a ocorrência.