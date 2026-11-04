Nota legal vai sortear R$ 3,5 milhões em prêmios nesta quinta-feira (5/11)

Nota legal vai sortear até um milhão nesta quinta - (crédito: Divulgação/ Agência Brasília )

Átila Lustosa*

A Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF) realiza, nesta quinta-feira, o segundo sorteio do nota legal. Serão premiados 12,6 mil bilhetes, no total de R$ 3,5 milhões. O prêmio principal é de R$1 milhão. Podem participar cerca de 1,2 milhão de consumidores que pediram a inclusão do CPF na nota fiscal, no período de novembro de 2025 a abril de 2026.

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Foram registrados 78,4 milhões de cupons. Para participar, os contribuintes precisavam estar adimplentes com a Seec-DF no período de 5 de agosto a 4 de setembro deste ano. O evento será transmitido ao vivo, a partir das 15 horas, no canal da Seec-DF no YouTube.

Além do prêmio de R$ 1 milhão, serão sorteados dois prêmios de R$ 200 mil, três prêmios de R$ 100 mil, quatro prêmios de R$ 50 mil, 10 prêmios de R$ 10mil, 30 prêmios de R$ 5 mil, 50 prêmios de R$ 1 mil, 500 prêmios de R$ 200 e 12 mil prêmios de R$ 100

Os ganhadores deverão entrar no site do Nota Legal e cadastrar os dados bancários até 4 de fevereiro de 2027. Quem informar primeiro, receberá primeiro. Após 4 de fevereiro de 2027, não será mais possível informar os dados bancários. O valor, dessa maneira, retornará ao Tesouro do DF.

*Com informações da Agência Brasília

Estagiario sob supervisão de Eduardo Pinho