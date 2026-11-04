BPC 3 reúne pugilistas para encaradas no Conjunto Nacional

Lila Furtado (E) é considerada a maior lutadora de boxe do Brasil na atualidade - (crédito: Audrey Luiza/BPC)

Os atletas do Boxing Pro Combat (BPC 3) participam da cerimônia oficial de encaradas nesta quinta-feira (5/11), a partir das 18h, na praça central do Shopping Conjunto Nacional, em Brasília. O encontro marca o último momento frente a frente entre os pugilistas antes dos combates.

A terceira edição do evento será realizada nesta sexta-feira (6/11), a partir das 18h, no Salão Social da AABB Brasília. O card terá três disputas de cinturão, incluindo um confronto internacional pelo título Latino da Organização Mundial de Boxe (WBO).

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Na divisão peso-pena feminino (até 57,1 kg), a brasileira Lila Furtado enfrenta a venezuelana Leiryn Flores pelo cinturão Latino da WBO. Atual campeã do Conselho Nacional de Boxe (CNB), Lila busca avançar na trajetória rumo a uma disputa de título mundial.

Outras duas lutas valem cinturões nacionais do CNB. No peso-leve (até 61,2 kg), Jonhatan "Maximus" Soares, campeão continental da Associação Mundial de Boxe (WBA), enfrenta Claudiosmar "Neguinho".

No peso super meio-médio (até 69,8 kg), Laysson Canhoto, campeão dos médios, sobe de categoria para enfrentar André "Hunter" Martins, atleta de kickboxing. O duelo coloca em jogo a invencibilidade de Laysson e a possibilidade de conquistar um segundo cinturão.

Ingressos e transmissão

O BPC 3 é realizado em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal. A entrada na AABB Brasília será gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla. Os alimentos arrecadados serão destinados a instituições de caridade do Distrito Federal. O evento terá transmissão ao vivo pelo Canal Combate.

Card principal

Título Latino WBO | Peso-pena (57,1 kg)

Lila Furtado (Brasil) x Leiryn Flores (Venezuela)

Título Brasileiro CNB | Peso-leve (61,2 kg)

Jonhatan "Maximus" Soares x Claudiosmar "Neguinho"

Título Brasileiro CNB | Peso super meio-médio (69,8 kg)

Laysson Canhoto x André "Hunter" Martins