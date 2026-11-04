Brasília recebe Copa do Mundo de Beach Tennis e mira protagonismo global

A edição 2026 acontece no Clube de Engenharia, mesmo local que recebeu a competição em 2021 - (crédito: Marcelo Zambrana/DGW)

Brasília vai voltar ao calendário internacional do beach tennis em dezembro. Entre 7 e 13, a capital federal recebe a Copa do Mundo GWM, principal competição mundial por equipes da modalidade. O torneio será disputado na Orla do Clube de Engenharia, ao lado do Píer 21, e reunirá seleções nacionais em busca de um dos títulos mais importantes do esporte. Dentro de quadra, a equipe brasileira terá uma missão especial: voltar ao topo e conquistar o hexacampeonato.

A edição de 2026 também coloca a capital federal em evidência por receber uma competição com trajetória internacional e ligação com um espaço importante para o desenvolvimento da modalidade no país. Em 2021, a mesma área sediou a primeira edição do Sand Series, categoria de elite do circuito profissional criada para reunir alguns dos principais jogadores do mundo em disputas de alto nível técnico. Cinco anos depois, o local volta a receber um evento internacional de grande porte, agora com seleções nacionais e uma disputa pelo título mundial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A escolha de Brasília amplia a presença da cidade no calendário de grandes competições esportivas e aproxima o público local de uma modalidade em expansão. Desde 2021, o Brasil recebe a Copa do Mundo de forma consecutiva, com edições realizadas no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Ribeirão Preto. A chegada do torneio ao Distrito Federal dá continuidade a esse percurso e coloca a capital entre os palcos de uma competição com participação de diferentes países.

Brasil quer recuperar hegemonia

A disputa chega à 14ª edição com uma motivação especial para a equipe brasileira. Em 2025, a Espanha conquistou o primeiro título mundial da história ao superar o Brasil na decisão, em Ribeirão Preto. Os espanhóis desembarcam em Brasília na condição de atuais campeões e tentam ampliar a conquista com o bicampeonato. Do outro lado, a Seleção Brasileira busca dar uma resposta diante da torcida e alcançar o sexto troféu da competição.

Criada em 2012, a Copa do Mundo de Beach Tennis é disputada em formato de equipes, com confrontos distribuídos em três categorias: duplas masculinas, duplas femininas e duplas mistas. A combinação amplia a importância do desempenho coletivo, já que o resultado depende da participação das diferentes formações ao longo dos confrontos entre países.

A expectativa da organização é reunir algumas das principais seleções do cenário internacional em partidas de alto nível técnico. A competição também representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade da modalidade no Distrito Federal, aproximando novos espectadores de uma prática esportiva com presença crescente no país.

Nova fase comercial

A edição de 2026 marca ainda uma mudança na identidade comercial do torneio. Pela primeira vez, uma empresa passa a integrar oficialmente o nome da competição por meio de um acordo de naming rights. Com a parceria da GWM Brasil, o evento passa a ser chamado de Copa do Mundo GWM de Beach Tennis.

Além da montadora, a Vivo participa como patrocinadora, enquanto Heroes, marca esportiva oficial, e Bulova, responsável pela função de timekeeper oficial, também integram a lista de parceiros. O evento conta ainda com recursos das leis de incentivo ao esporte do Ministério do Esporte e da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal.

A estrutura prevista inclui ativações de marcas, espaços de relacionamento e exposição comercial em pontos estratégicos, como o portal de entrada e a quadra principal. Para Anderson Rubinatto, membro do comitê organizador e CEO da Goolaço, a competição representa uma oportunidade de ampliar o alcance internacional da modalidade e fortalecer a realização de grandes eventos no país.

“A Copa do Mundo GWM de Beach Tennis é uma oportunidade de apresentar ao público a dimensão de uma competição que reúne esporte, entretenimento e a força do beach tennis internacional. Nossa expectativa é ampliar o alcance da modalidade, proporcionar uma experiência marcante para os torcedores e fortalecer ainda mais o Brasil como referência na realização de grandes competições de beach tennis”, afirma.

A organização ainda não divulgou informações sobre ingressos e formas de acesso ao evento. Os detalhes devem ser disponibilizados ao público nas próximas semanas. Até lá, Brasília se prepara para receber uma disputa internacional com dois ingredientes importantes: a presença das principais seleções da modalidade e a tentativa brasileira de retomar o título mundial.

Serviço

Evento: Copa do Mundo GWM de Beach Tennis

Data: 7 a 13 de dezembro de 2026

Local: Orla do Clube de Engenharia, ao lado do Píer 21, Brasília

Disputa: Seleções nacionais nas categorias de duplas masculinas, femininas e mistas

Objetivo do Brasil: conquistar o sexto título mundial

Ingressos: informações serão divulgadas nas próximas semanas

Instagram: @beachtennis.worldcup