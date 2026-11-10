Corpo de jovem que caiu em bar na Asa Sul será sepultado hoje (10/11)

"Meu fotógrafo, meu guitarrista, meu filho amado." Foi assim que a pediatra Fábia Queiroga se despediu do filho João Ricardo Damasceno, de 22 anos, nas redes sociais. Apaixonado pela música e pela fotografia, o rapaz teve a trajetória interrompida após sofrer uma queda em uma cerca de proteção de um bar no Setor Comercial Sul. A morte foi confirmada no domingo e provocou comoção entre familiares, amigos e pessoas que acompanhavam o tratamento do jovem artista, após o acidente.

O velório está previsto para hoje, das 13h30 às 15h30, na Capela 6 do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. Aos 22 anos, João Ricardo deixa a lembrança de uma vida dedicada à arte, marcada pela música, pela fotografia e pelos vínculos construídos com aqueles que conviveram com ele.

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"Me conforta saber que participou positivamente da vida de tantas pessoas, que seus amigos mostraram que ele era maior do que nós, pais, poderíamos imaginar. Obrigado, filho, por sua existência. Agora, tire lindas fotos e alegre o céu com sua guitarra bem tocada. Sua família tem muito orgulho de você. E você está aqui conosco todos os dias", lamenta a mãe de João Ricardo.

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João Ricardo Damasceno estava internado há nove dias no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), onde recebia atendimento após sofrer um traumatismo cranioencefálico. A queda ocorreu em 31 de outubro, durante uma festa de Halloween no bar Âmbar, localizado no Setor Bancário Sul. As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas pelos órgãos que investigam o caso.

Condolências

Em nota, o bar Âmbar e organização do Emopalooza, evento que João Ricardo participava, lamentaram a morte do jovem e manifestaram solidariedade à família e aos amigos. Os responsáveis informaram que acompanharam o estado de saúde de João Ricardo Damasceno desde a madrugada do ocorrida, na esperança da recuperação do jovem.

"A partida precoce de um artista jovem, talentoso e cheio de sonhos representa uma perda irreparável para familiares, amigos e para a cena cultural da nossa cidade", destacaram em nota conjunta.

Além da dor da família, a morte repercutiu entre integrantes da cena musical e cultural de Brasília. O jovem era guitarrista da banda Aurora e registrava apresentações e momentos de outros artistas locais. A combinação entre as duas paixões fazia parte da identidade do rapaz e das relações que construiu ao longo da carreira.

Nas redes sociais, a banda Aurora prestou homenagem ao guitarrista e lamentou a perda de um "amigo insubstituível". "Te amamos muito, meu amigo, e esperamos que de onde quer que você esteja, esteja feliz e em paz", declararam em nota. "Você sempre estará vivo em nossa memória e em nossos corações. Amigo insubstituível e grande guitarrista. Vá em paz, Ric."

Depois que o acidente ocorreu, Fábia Queiroga havia publicado a última apresentação com o guitarrista da banda e pediu orações pela vida dele e ajuda para que a família de João conseguisse passar pela situação de tragédia. "Confio em Deus e na equipe do Hospital de Base. Ele não tem condições de ser removido, e sei que está no melhor lugar", declarou a mãe.

O bar Zepelim, onde João Ricardo atuava como fotógrafo, também manifestou pesar e compartilhou, nas redes sociais, registros feitos pelo jovem. "Vamos sentir muita falta da sua presença, trabalho e parceria", lamentou a casa localizada na Asa Norte. As publicações evidenciaram a presença dele nos espaços culturais de Brasília e a relação que mantinha com os músicos e frequentadores desses ambientes.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

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