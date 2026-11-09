Velório de jovem que morreu após cair em bar será nesta terça-feira (10/11)

O velório de João Ricardo Damasceno, de 22 anos, será realizado nesta terça-feira (10), às 13h30, na Capela 6 do cemitério Campo da Esperança. O jovem morreu nesse domingo (8/11), após cair de um plano elevado de um bar na Asa Sul e sofrer um traumatismo cranioencefálico.
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O episódio ocorreu em 31 de outubro, em uma festa de halloween. Após sofrer um acidente e ficar internado no Hospital de Base por nove dias, o jovem faleceu.
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Em publicação da pediatra Fábia Queiroga, mãe de João Ricardo Damasceno, lamentou a morte repentina do filho e demonstrou orgulho pelo jovem. "Me conforta saber que você participou positivamente da vida de tantas pessoas. Que seus amigos nos mostraram que ele era maior do que nós pais poderíamos imaginar", afirma em publicação.
*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti
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