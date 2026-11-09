"Se for beber, não pode andar armado", diz Celina sobre crime na 302 Sul

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que a investigação sobre o policial militar que atirou contra uma mulher no domingo (8/11) será rigorosa. Ao comentar o caso nesta segunda-feira (9/11), no Palácio do Buriti, ela lamentou o episódio e afirmou que o comportamento do agente não representa a atuação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).
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Celina destacou que o regulamento da corporação proíbe que policiais portem armas quando ingerem bebidas alcoólicas. “A gente sabe que a pessoa, quando ela vai ingerir álcool, ela não pode andar armada. O regulamento fala sobre isso, e a apuração vai ser rigorosa”, declarou.
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A governadora também informou que determinou o envio de circulares a todos os quartéis para reforçar orientações que já fazem parte da formação dos policiais militares. A medida, segundo ela, busca relembrar os agentes sobre os procedimentos e as regras de conduta relacionadas ao porte e ao uso de armas.
“Isso não reflete a nossa Polícia Militar. Isso é um caso isolado e vai ser tratado com rigor da lei”, afirmou Celina. A governadora não detalhou possíveis medidas administrativas contra o policial, mas reiterou que a apuração deverá seguir os procedimentos previstos.
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