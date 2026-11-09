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"Se for beber, não pode andar armado", diz Celina sobre crime na 302 Sul

Governadora afirma que determinou o envio de circulares aos quartéis para reforçar as regras sobre o uso de armas por policiais e diz que episódio não representa o padrão da corporação

Reunião com os secretários de estado e presidentes de empresas - (crédito: Foto: Fabio Cruz/Ascom Governadoria)
Reunião com os secretários de estado e presidentes de empresas - (crédito: Foto: Fabio Cruz/Ascom Governadoria)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que a investigação sobre o policial militar que atirou contra uma mulher no domingo (8/11) será rigorosa. Ao comentar o caso nesta segunda-feira (9/11), no Palácio do Buriti, ela lamentou o episódio e afirmou que o comportamento do agente não representa a atuação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

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Celina destacou que o regulamento da corporação proíbe que policiais portem armas quando ingerem bebidas alcoólicas. “A gente sabe que a pessoa, quando ela vai ingerir álcool, ela não pode andar armada. O regulamento fala sobre isso, e a apuração vai ser rigorosa”, declarou.

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A governadora também informou que determinou o envio de circulares a todos os quartéis para reforçar orientações que já fazem parte da formação dos policiais militares. A medida, segundo ela, busca relembrar os agentes sobre os procedimentos e as regras de conduta relacionadas ao porte e ao uso de armas.

“Isso não reflete a nossa Polícia Militar. Isso é um caso isolado e vai ser tratado com rigor da lei”, afirmou Celina. A governadora não detalhou possíveis medidas administrativas contra o policial, mas reiterou que a apuração deverá seguir os procedimentos previstos.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 09/11/2026 18:24
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