Homem é preso após agredir mulher em posto na 302 Sul

Caso foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) - (crédito: Divulgação/Agência Brasília)

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na madrugada desta segunda-feira (9/11), após agredir uma mulher em um posto de combustível na 302 Sul.

De acordo com a corporação, equipes do 1º Batalhão foram acionadas para atender a ocorrência e encontraram o suspeito em estado de forte agressividade, sendo imediatamente contido pelos policiais.

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À polícia, a vítima relatou que as agressões tiveram início após ela recusar um relacionamento amoroso com o acusado. Diante dos fatos, ambos foram encaminhados à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), onde o caso foi registrado para as devidas providências legais.