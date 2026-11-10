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Homem é preso após agredir mulher em posto na 302 Sul

Vítima relatou que as agressões tiveram início após ela recusar um relacionamento amoroso com o homem

Caso foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) - (crédito: Divulgação/Agência Brasília)
Caso foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) - (crédito: Divulgação/Agência Brasília)

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na madrugada desta segunda-feira (9/11), após agredir uma mulher em um posto de combustível na 302 Sul.

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De acordo com a corporação, equipes do 1º Batalhão foram acionadas para atender a ocorrência e encontraram o suspeito em estado de forte agressividade, sendo imediatamente contido pelos policiais.

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À polícia, a vítima relatou que as agressões tiveram início após ela recusar um relacionamento amoroso com o acusado. Diante dos fatos, ambos foram encaminhados à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), onde o caso foi registrado para as devidas providências legais.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 10/11/2026 09:05
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