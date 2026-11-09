Diagnóstico da saúde pública do DF terá participação de universidade

Reunião com os secretários de estado e presidentes de empresas - (crédito: Foto: Fabio Cruz/Ascom Governadoria)

O Governo do Distrito Federal (GDF) contratou uma universidade para realizar um diagnóstico da rede pública de saúde e propor mudanças na gestão. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (9/11) pela governadora Celina Leão (PP), após reunião com os secretários, no Palácio do Buriti. A análise deverá abranger a Secretaria de Saúde e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF).

Segundo a governadora, o trabalho não ficará restrito à identificação de desperdícios e despesas desnecessárias. A consultoria também deverá apresentar propostas de reorganização e modernização dos serviços, incluindo a revisão de cargos e contratos. A intenção é avaliar quanto dos recursos destinados à saúde está sendo utilizado em atividades administrativas, em vez de ser aplicado diretamente no atendimento.

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“O que eu estou gastando com atividade meio que eu poderia gastar com atividade fim? O que eu tenho de excesso de cargos lá que não são de médicos, que não são de enfermeiros? Então, toda essa análise”, explicou Celina.

A governadora afirmou que o estudo também vai identificar estruturas duplicadas e serviços mal-aproveitados. A partir do diagnóstico, o GDF pretende implementar as mudanças recomendadas. Celina ressaltou, no entanto, que a reorganização precisa ocorrer sem interromper o funcionamento da rede pública, especialmente a compra de suprimentos e a prestação dos serviços de saúde.

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“Estamos fazendo um choque de gestão dentro da saúde pública. Não pode ser feito de qualquer jeito, porque você não pode paralisar a saúde”, afirmou. A análise também deverá alcançar a estrutura de cargos do Iges-DF e os diferentes setores da rede.