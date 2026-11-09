Diagnóstico da saúde pública do DF terá participação de universidade

O Governo do Distrito Federal (GDF) contratou uma universidade para realizar um diagnóstico da rede pública de saúde e propor mudanças na gestão. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (9/11) pela governadora Celina Leão (PP), após reunião com os secretários, no Palácio do Buriti. A análise deverá abranger a Secretaria de Saúde e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Segundo a governadora, o trabalho não ficará restrito à identificação de desperdícios e despesas desnecessárias. A consultoria também deverá apresentar propostas de reorganização e modernização dos serviços, incluindo a revisão de cargos e contratos. A intenção é avaliar quanto dos recursos destinados à saúde está sendo utilizado em atividades administrativas, em vez de ser aplicado diretamente no atendimento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
“O que eu estou gastando com atividade meio que eu poderia gastar com atividade fim? O que eu tenho de excesso de cargos lá que não são de médicos, que não são de enfermeiros? Então, toda essa análise”, explicou Celina.
A governadora afirmou que o estudo também vai identificar estruturas duplicadas e serviços mal-aproveitados. A partir do diagnóstico, o GDF pretende implementar as mudanças recomendadas. Celina ressaltou, no entanto, que a reorganização precisa ocorrer sem interromper o funcionamento da rede pública, especialmente a compra de suprimentos e a prestação dos serviços de saúde.
“Estamos fazendo um choque de gestão dentro da saúde pública. Não pode ser feito de qualquer jeito, porque você não pode paralisar a saúde”, afirmou. A análise também deverá alcançar a estrutura de cargos do Iges-DF e os diferentes setores da rede.
Saiba Mais
- Cidades DF Semob-DF marca data para audiência pública sobre transporte e mobilidade
- Cidades DF Velório de jovem que morreu após cair em bar será nesta terça-feira (10/11)
- Cidades DF Familiares e amigos se despedem de Alessandra e pedem justiça em Taguatinga
- Cidades DF QualificaDF divulga lista de convocados para 10 mil vagas em cursos gratuitos
- Cidades DF Após reunião de secretários, Celina Leão afirma que contas estão em dia
- Cidades DF "Obrigada, filho, por sua existência", lamenta mãe de jovem que caiu em bar