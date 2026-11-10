Agências do DF oferecem 1.078 vagas de emprego nesta terça-feira (10/11)

Salários chegam até R$ 5 mil, além dos benefícios - (crédito: Reprodução de TV)

Quem procura uma colocação no mercado de trabalho pode encontrar uma oportunidade entre as 1.078 vagas abertas pelas agências do trabalhador do Distrito Federal nesta terça-feira (10/11). Há postos em diferentes setores, com exigências variadas de escolaridade e experiência. Parte das seleções também está aberta a quem ainda não ingressou no mercado profissional.

A maior remuneração é oferecida para técnico de edificações: são cinco postos em Ceilândia Sul, com salário de R$ 5 mil, além dos benefícios. Já a função com mais oportunidades é a de operador de caixa, que reúne 220 vagas e pagamento de até R$ 1,7 mil, também acrescido dos benefícios.

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Os interessados podem encaminhar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) ou comparecer a uma das 16 unidades de atendimento do DF. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O registro dos dados também permite que o trabalhador seja considerado em futuras seleções, mesmo que não encontre uma vaga de interesse no momento.

As empresas que pretendem contratar podem anunciar oportunidades e solicitar as instalações das agências para realizar entrevistas. O procedimento está disponível presencialmente nas unidades, por e-mail ou pelo Canal do Empregador.