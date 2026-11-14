No mês mais chuvoso do DF, o sol aparece entre nuvens neste fim de semana

Em média, o mês em que mais chove na capital, novembro, como indica o comparativo de precipitação acumulada, em 30 anos, que aponta para a média de 253.1 mm, segue o esperado em 2026. "Climatologicamente, novembro tem se projetado como o mês mais chuvoso entre os períodos esperados de chuva, estabelecidos entre outubro e abril", observa o meteorologista Olívio Bahia, do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).



No balanço climático do mestre em agronomia Bahia, as temperaturas, neste fim de semana (14 e 15/11), deverão acatar as variáveis entre 18C e 29C (máxima). Para quem gosta do sol e clima ameno, somente a segunda-feira "com chance de chuva

ainda maior" deve chegar como impeditivo. No sábado e domingo, "grande parte do dia" deve trazer sol, mas a atenção deve ser redobrada para esperados momentos de chuvas.

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"Hoje e amanhã (sábado e domingo), o sol aparece entre nuvens, com calor e condições para pancadas de chuvas com trovoadas, no período entre a tarde e a noite", assinala Bahia. Ele completa: "Mesmo isolada, não descartamos uma chuva mais forte em áreas do DF".



