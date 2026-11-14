Joia na Argentina, Joaquín Freitas pede passagem no Flamengo

Joaquín Freitas já tem dez partidas pelo Flamengo, mas ainda nenhuma titularidade - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O jovem Joaquín Freitas, de apenas 19 anos, é uma das prospecções de futuro para o Flamengo, que possivelmente virá sem tanta força de investimento em 2027. Assim, o argentino ex-River Plate (ARG) ainda busca angariar mais minutos sob o comando de Leonardo Jardim, podendo se colocar como peça importante para as próximas temporadas.

Ainda com um português básico, Freitas falou ao "MengoCast" na última sexta (13/11), explicando como a comissão técnica pede que ele ajude nos jogos e nos treinos. O jogador atua especialmente pela ponta direita, mas também joga pelo lado esquerdo e como centroavante.

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"A comissão técnica trabalha muito. Eles me pedem muita mobilidade por toda a frente de ataque. Fazer diagonais nas costas da defesa, me aproximar para participar do jogo, jogo por dentro e por fora. Pedem que eu seja versátil e dê opções diferentes ao ataque. É principalmente isso o que eles me pedem. Tenho somado (minutos) em quase todas as partidas. Sou muito grato pelas oportunidades", explicou.

Freitas em busca da primeira titularidade no Flamengo

Contratado em setembro, Freitas tem dez partidas pelo Flamengo, mas ainda busca sua primeira oportunidade como titular. Ao todo, soma 130 minutos, contribuindo com uma assistência para o gol de Bruno Henrique, na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no Maracanã, dia 13 de setembro. Ele, então, falou sobre a "loucura" de estrear no Maior do Mundo, comparando com sua estreia no Monumental de Núñez, estádio do River Plate, seu antigo clube.

"Foi uma loucura. Eu gosto de tirar um tempo para olhar em volta e aproveitar o ambiente. É o que estou tendo a chance de viver, foi muito bonito. Aconteceu o mesmo no Monumental (de Núñez). O estádio inteiro torcendo, cantando, são momentos muito bonitos", afirmou o craque.

Segundo o próprio River, o jogador custou cerca de R$ 77,14 milhões por 80% de seus direitos. Assim, assinou contrato até o fim de 2031, tendo um dos vínculos mais longos dentre o plantel. Promissor na Argentina, o garoto espera a oportunidade para brilhar, enfim, pelo Flamengo.