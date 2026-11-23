Segundo as investigações, o grupo atingia vítimas em todo o território nacional, inclusive no Lago Norte, em Brasília - (crédito: Divulgação/PCDF)

O avanço das fraudes virtuais que exploram a confiança entre clientes e escritórios de advocacia passou a exigir uma resposta em duas frentes: a repressão policial e o fechamento de brechas nos sistemas eletrônicos da Justiça. Na última semana, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação Revelia 2 contra uma organização paulista especializada no golpe do falso advogado, ao mesmo tempo em que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) reforça protocolos tecnológicos junto aos tribunais e amplia ações preventivas para blindar os cidadãos contra o uso indevido de informações processuais.

A operação policial, coordenada pela 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) com apoio da Polícia Civil de São Paulo (PCSP), ilustra a sofisticação financeira do esquema. Em diligências na capital paulista e em São Caetano do Sul, os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva e três de busca e apreensão contra suspeitos que causaram prejuízos de centenas de milhares de reais a vítimas do DF.

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Segundo o delegado-chefe adjunto da 9ª DP, Roney Teixeira Marcelo, o dinheiro desviado sustentava um padrão de vida de alto luxo, comprovado pela apreensão de um carro esportivo Porsche, joias de ouro e artigos das grifes Louis Vuitton e Hermès. "Esses indivíduos levavam uma vida muito luxuosa, andavam de carros importados, usavam apenas roupas, relógios e bolsas de grife", destacou.

Engrenagem do crime

A engrenagem descoberta pelos investigadores explica por que o combate ao crime ultrapassa a esfera policial. Nos dispositivos apreendidos com uma das lideranças do grupo, a PCDF encontrou centenas de processos inteiros extraídos do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe).

De posse desses dados reais, os criminosos criavam perfis falsos no WhatsApp com nome e foto dos advogados das vítimas, enviavam alvarás judiciais adulterados em PDF e exigiam transferências imediatas via Pix sob o pretexto de pagar custas ou impostos para liberar causas ganhas.

"Eles entram na posse de informações verdadeiras, oriundas de processos judiciais que de fato existem, e, se passando por representantes do escritório de advocacia ou mesmo por integrantes dos poderes do Estado, entram em contato com essas vítimas e dizem que aquela causa judicial acabou sendo vitoriosa", detalhou o delegado Roney.

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Mapeamento

Um levantamento feito pelo Correio mostra que, apenas em 2026, a PCDF realizou sete ações contra golpes de falso advogado. Diante dessa vulnerabilidade na exposição de dados públicos, o Conselho Federal da OAB e a seccional do Distrito Federal (OAB/DF) têm atuado de forma integrada com as polícias e o Judiciário. Embora não exerça poder de polícia nem atribuição investigativa, a entidade trabalha no mapeamento de padrões criminosos e na proposição de mecanismos de segurança digital para dificultar o acesso massivo e indevido aos autos eletrônicos.

Segundo o conselheiro federal da OAB Newton Rubens, diversas propostas da Ordem já foram acolhidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelos tribunais. Entre elas estão a inserção de marcas d'água nos arquivos — permitindo identificar o advogado responsável pelo download —, limites diários de consulta para terceiros, alertas nos sistemas judiciais e a possibilidade de protocolar dados sensíveis das partes em petições sigilosas. "Essas medidas demonstram que é possível conciliar a publicidade dos atos processuais, indispensável à Justiça, com a proteção dos dados pessoais e dos jurisdicionados", afirmou.

Paralelamente às barreiras técnicas, a instituição aposta na informação como principal antídoto contra a engenharia social aplicada pelas quadrilhas. A Ordem tem intensificado campanhas de conscientização e disponibilizado uma cartilha específica sobre o golpe, orientando o cidadão a desconfiar de pedidos urgentes de Pix enviados por números desconhecidos e a confirmar qualquer cobrança diretamente com seu advogado por meio de um contato já conhecido.

"É importante lembrar que a utilização da fotografia, do nome e até de informações verdadeiras sobre o processo não garante que a mensagem seja legítima", ressaltou Newton Rubens, acrescentando que a prevenção depende também da orientação ativa dos próprios advogados a seus clientes sobre os riscos e os canais seguros de comunicação.

Para os casos em que a transferência chega a ser concluída, a OAB recomenda acionar imediatamente o banco para tentar o bloqueio dos valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Pix, registrar boletim de ocorrência e preservar todas as provas digitais. A seccional do DF também mantém um formulário oficial para mapear as ocorrências. "A denúncia deve ser realizada mesmo quando o golpe não se concretiza, pois cada informação contribui para prevenir novas vítimas e fortalecer o combate a essa modalidade de crime", concluiu o conselheiro.

Já os alvos da Operação Revelia 2 — que utilizavam lotes de chips pré-pagos e contas de "laranjas" para ocultar os valores desviados, posteriormente lavados com moeda estrangeira e criptomoedas — deverão responder pelos crimes de estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro e associação criminosa.