Segundo o delegado-chefe adjunto da 9ª DP, o grupo atuava a partir da capital paulista e do ABC, mas atingia vítimas em todo o território nacional, inclusive no Lago Norte, em Brasília - (crédito: Foto: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), deflagrou na madrugada desta quinta-feira (19/11) a Operação Revelia 2. A ação policial cumpriu um mandado de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e São Caetano do Sul, com o apoio operacional da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP).

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O objetivo central da operação foi desmantelar uma associação criminosa sediada no estado paulista especializada na prática sistemática do "golpe do falso advogado", responsável por causar prejuízos estimados em centenas de milhares de reais a vítimas residentes no Distrito Federal.

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Segundo o delegado-chefe adjunto da 9ª DP, Roney Teixeira Marcelo, o grupo atuava a partir da capital paulista e do ABC, mas atingia vítimas em todo o território nacional, inclusive no Lago Norte, em Brasília. "Esses indivíduos levavam uma vida muito luxuosa, andavam de carros importados, usavam apenas roupas, relógios e bolsas de grife", destacou o delegado.

Nas diligências e análises de materiais apreendidos com o grupo, constatou-se que os investigados mantinham uma rotina de ostentação financiada pelos golpes, incluindo um carro esportivo da marca Porsche (cor cinza), acessórios de grife, joias, correntes e medalhões de ouro, além de calçados de marcas internacionais como Louis Vuitton e Hermès.

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O acervo de provas físicas e digitais da investigação reúne seis smartphones, um computador portátil, três relógios de alto valor, ao menos oito pacotes de chips de telefonia pré-paga (com indicação de recarga inclusa de R$ 50), comprovantes fiscais de aquisição em lote de chips de celular e grande quantia em dinheiro vivo.

O montante apreendido em cédulas de R$ 100, R$ 50 e R$ 2 trazia embalagens plásticas com anotações manuais de valores como "4.200" e "4.400". Para viabilizar a ocultação e dissimulação dos valores ilícitos, a associação criminosa mantinha conversas sobre a habilitação contínua de chips e a compra e venda de "contas laranja" de terceiros.

O delegado destacou que a lavagem do dinheiro obtido ocorria posteriormente por meio da compra de moedas estrangeiras, como dólares e euros, além da inserção desses recursos no mercado de criptomoedas.

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A engrenagem do crime se apoiava no acesso a dados processuais reais: nos dispositivos apreendidos com um dos chefes do grupo, os investigadores localizaram centenas de cópias de peças e processos judiciais inteiros extraídos do sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico).

De posse desses documentos, os estelionatários criavam perfis em aplicativos de mensagens (WhatsApp) utilizando a imagem e o nome dos advogados ou escritórios das vítimas. Sob o pretexto de acelerar a liberação de causas ganhas, enviavam falsos PDFs simulando alvarás judiciais e exigiam pagamentos imediatos via Pix ou transferência sob a justificativa de custear "taxas cartorárias", "custas processuais" ou "impostos de liberação". Após o depósito dos valores, os contatos eram bloqueados.

"Eles entram na posse de informações verdadeiras, oriundas de processos judiciais que de fato existem, e, se passando por representantes do escritório de advocacia ou mesmo por integrantes dos poderes do Estado, entram em contato com essas vítimas e dizem que aquela causa judicial acabou sendo vitoriosa", afirmou Roney. Diante dos fatos apurados, os integrantes da organização responderão formalmente pelos crimes de estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

























