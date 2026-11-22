A vítima foi resgatada sem ferimentos graves e transportada a um hospital da região - (crédito: Reprodução:CBMGO)

Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), após perder o controle do carro, sair da pista e cair de uma ponte na BR-060, na zona rural de Anápolis, na manhã deste domingo (22/11).

Segundo os militares, após sair da pista, o carro colidiu contra um guard rail e caiu do alto de uma ponte, de uma altura de 10 metros, ficando no leito de um córrego. “A equipe encontrou uma única vítima no interior do veículo, consciente, verbalizando e aparentemente estável”, disse a corporação.

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As equipes realizaram a estabilização e o resgate da vítima. Foi necessário fazer o içamento do homem até o nível da pista. Após o resgate, a vítima foi entregue à equipe médica que estava no local, que finalizou o atendimento e fez o encaminhamento para uma unidade hospitalar.

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A ocorrência contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de equipes de atendimento da Triunfo/Concebra.