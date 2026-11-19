Varanda It's Time Brechó terá edição comemorativa neste fim de semana (21 e 22 de novembro) - (crédito: Divulgação )

A feira de moda circular Varanda It’s Time Brechó comemora oito anos de trajetória com uma edição especial nos dias 21 e 22 de novembro, no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, em Brasília. Consolidado no calendário de iniciativas independentes da cidade, o evento reúne 38 expositores e propõe dois dias dedicados à moda circular, ao empreendedorismo criativo e à valorização de pequenos negócios.



A programação reúne brechós, marcas autorais, acessórios, joalheria, design, arte e gastronomia, oferecendo ao público uma experiência de consumo que valoriza a diversidade, a criatividade e a produção independente.

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Criada em 2018, a Varanda construiu uma trajetória itinerante por diferentes espaços de Brasília, fortalecendo sua atuação como plataforma de visibilidade e comercialização para empreendedores locais. Desde 2024, o evento ocupa o Espaço Cultural Renato Russo, ampliando sua presença no cenário cultural da capital.

Ao longo desses oito anos, a iniciativa se consolidou como um espaço de encontro entre empreendedores, marcas independentes e público, incentivando práticas de consumo mais conscientes, a circulação de produtos e a valorização da economia criativa.

A edição comemorativa reforça esse propósito, reunindo diferentes segmentos em um ambiente de troca, descoberta e valorização do trabalho independente. Para além da comercialização, a Varanda busca fortalecer redes de colaboração e ampliar as oportunidades para pequenos empreendedores do Distrito Federal.

Serviço

Varanda It’s Time Brechó – 8 anos

Data: 21 e 22 de novembro de 2026

Horário: 11h às 19h

Local: Espaço Cultural Renato Russo – 508 Sul, Brasília/DF

Expositores: 38 marcas confirmadas

Entrada: Gratuita

