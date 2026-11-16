Entre fluidez e segurança, usuários do Eixão do Lazer dividem opiniões

Na última semana, uma sentença da Justiça que obriga o Governo do Distrito Federal (GDF) a reduzir a velocidade do Eixão — de 80 km/h para 60km/h — e a instalar semáforos para garantir a segurança de pedestres e motoristas dividiu opiniões. Neste domingo (15/11), o Correio foi ao Eixão do Lazer, na Asa Norte, conversar com alguns usuários da via.

O bancário Jhonathan Tiago da Silva, 33 anos, conhece bem a realidade de quem utiliza a via para o trânsito de automóveis. "Brasília, na verdade, sofre um grave problema de mobilidade urbana. Falamos de uma cidade em que a população só aumenta: com isso, precisamos ter um bolsão aqui para ônibus, para vias exclusivas, precisamos facilitar a mobilidade urbana. E o Eixão é um grande aliado disso, sendo uma via expressa", avalia.

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Para ele, o Eixinho, sim, deve trazer a redução na velocidade por gerar acesso às quadras residenciais. Jhonathan argumenta que o Eixão une especialmente algumas regiões administrativas ao centro de Brasília. "Reduzir a velocidade e colocar semáforos, além de piora na mobilidade, não vai educar a população com relação às batidas por excesso de velocidade. Aqui, pode ser uma via de 60 km, e as pessoas seguirão a 100 km por hora, do mesmo jeito. A negligência não está na velocidade da via, mas em quem dirige. Acho que as mudanças são uma decisão populista e que não vão resolver basicamente nada", reforça.

Moradora de São Sebastião, mas ativa no Plano Piloto pelo trabalho, Kellen Cristina da Silva Lago, 41, servidora pública, é usuária, como pedestre, das passagens subterrâneas, na Asa Sul. "Com todos os problemas, uso. Mesmo com a falta de higiene e de sensação de segurança, mas eu ainda prefiro atravessar por baixo do que atravessar correndo, por cima", pondera ela, que frisa o fato de que o uso da passagem pela estação do metrô rende um pouco de comodidade, pela limpeza e tranquilidade.

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Mas é o lado motorista de Kellen que fala alto quando se traz a polêmica de um Eixão com novas normas. "Não gosto da ideia de redução da velocidade porque já temos os eixinhos que são com velocidade reduzida. O Eixão não é feito para diminuir a velocidade, não. É uma via reta, sem lombada, e sem barreira eletrônica. O que ele traz é agilidade para o motorista. Não há quantidade de pedestre que justifique a colocação de semáforo nesta região. Muito melhor seria redobrar a infraestrutura e condições das passagens subterrâneas — colocar segurança, iluminação e deixar tudo limpinho. Eixão, para lazer, é no lazer mesmo, aos finais de semana", avalia a servidora pública.

Proteção à vida

Por outro lado, há quem defenda a nova medida proposta pela Justiça. Para o servidor público maranhense João Torres, 59, a redução de velocidade é aceitável, mas sem utilização de semáforos. "A velocidade de 80km/h é realmente complicada, mas colocar semáforo e barreiras dificultará ainda mais. Com a ideia da velocidade para 60 km/h, eu estou de acordo. Existem as passagens subterrâneas, mas não há segurança nelas. Andar a 80 km/h não deu certo, ainda temos muita morte, muito acidente", conclui o morador da 712 Norte.

Em entrevista à coluna Eixo capital de ontem, o juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, Carlos Maroja, defendeu a necessidade de redução da velocidade máxima do Eixão. "Vale a pena exigir um pouco mais de tempo no trânsito para salvar vidas, não há como se cogitar qualquer resposta que não a afirmativa. O valor 'fluidez do trânsito' não prevalece sobre o valor 'proteção à vida'", argumentou.

O GDF afirmou que vai recorrer da decisão, defendendo que a velocidade no Eixão é correta e deve ser mantida, de acordo com estudos técnicos feitos no local. "Cada via tem características que geram uma classificação. Isso dá condições de estabelecê-la em uma situação melhor ou pior, em uma velocidade maior ou menor. São características geradas por engenharia de trânsito e rodoviária", destacou o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Fauzi Nacfur Júnior, ao Correio Entrevista.

Além disso, o governo ressaltou que vêm trabalhando para melhorar as condições das passagens subterrâneas da via. Também ee acordo com o presidente do DER-DF, nos últimos anos, várias ações de melhoria foram implantadas nas passagens subterrâneas do Eixão. "Reforma das passagens, tanto estruturalmente quanto esteticamente, instalação de câmeras de monitoramento, limpeza diária, troca de luminárias", listou Fauzi Nacfur Júnior.







