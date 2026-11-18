Nesta quarta-feira (18/11), o ParkShopping, em Brasília, inaugurou oficialmente a 10ª expansão. Com investimento de R$ 321 milhões, os dois pisos da nova ala acrescentam quase 9 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) ao empreendimento e reúnem 60 novas operações, entre espaços de moda e lifestyle, gastronomia, cultura e convivência.

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Boa parte das lojas abriu as portas nesta quarta-feira (18), enquanto outras começam a funcionar ao longo dos próximos dias e meses. Entre os destaques estão marcas reconhecidas internacionalmente, como Coach, Michael Kors e Dolce & Gabbana Beauty, além de operações inéditas em Brasília, como Luxe Haute Parfumerie, Chase Veja, Hoka e LEGO. O novo espaço também recebe nomes aguardados pelo público, como Lenny Niemeyer, Animale, Bo.Bô, Zerezes, Paula Torres, MOB, Barthelemy, Jo Malone e New Balance.

Uma das novidades mais esperadas é a chegada da Livraria da Travessa. Com 400 m² e um acervo de aproximadamente 60 mil itens, entre livros nacionais e importados, LPs, CDs, DVDs e artigos de papelaria, a unidade amplia as opções culturais do shopping. Outra chegada aguardada é a da Bershka, marca do grupo Inditex, mesmo proprietário da Zara, que também inaugura uma loja no empreendimento.

























História na capital do país

A expansão representa mais um capítulo na história de um dos centros comerciais mais tradicionais da capital. Inaugurado em 1983, o ParkShopping completa 43 anos de funcionamento em 2026 e se consolidou como um espaço que vai além das compras na rotina de muitos brasilienses. Ao longo das décadas, o empreendimento passou a fazer parte dos encontros entre amigos, dos passeios em família e das lembranças de diferentes gerações da cidade.

Essa relação também foi lembrada pelo empresário e influenciador Hugo Gloss, brasiliense que participou da inauguração do espaço. Ao comentar a nova estrutura, ele recordou momentos vividos no shopping desde a infância. “Eu já tive várias histórias aqui, já me perdi nesse shopping, já me encontrei, já vim jogar boliche, vim comemorar aniversário. Então, maravilhoso poder estar vendo essa expansão”, afirmou.

18/11/2026 - Ed Alves CB/DA Press. Cidades. 10ª Expansão do Park Shopping. (foto: Ed Alves CB/DA Press)

Para ele, a capacidade de crescer e se renovar ao longo de tantas décadas demonstra a força do empreendimento. Gloss também destacou a estrutura da nova ala, especialmente a integração com o estacionamento coberto, o conforto e a arquitetura. Com a proximidade do Natal, ele adiantou que pretende voltar ao local para fazer as compras de fim de ano. “Vou voltar aqui para fazer minhas compras de Natal, com toda a certeza. Quero ver a decoração de Natal também, porque, na minha memória, a decoração de Natal do ParkShopping é um grande evento”, contou.

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Um shopping cidade

A relação construída com Brasília também foi ressaltada pelo presidente da Multiplan, Eduardo Kaminitz Peres. Segundo ele, a expansão é resultado de uma trajetória de investimentos e de uma busca constante por acompanhar as expectativas do público da capital.

“Essa expansão é a melhor expressão do que Brasília e o brasiliense representam para a Multiplan. Eu trabalho na Multiplan desde 1988, venho e frequento Brasília desde a inauguração desse shopping. Há 43 anos, a gente investe aqui. Então, a insistência e o amor pelo consumidor e por Brasília nos fizeram realizar essa expansão", detalha.

18/11/2026 - Ed Alves CB/DA Press. Cidades. 10ª Expansão do Park Shopping. Na foto, Eduardo Kaminitz Peres - Presidente da Multiplan (foto: Ed Alves CB/DA Press)

Para o executivo, a proposta do novo boulevard é oferecer espaços que estimulem não apenas o consumo, mas também os encontros e a convivência. “O mais bonito do shopping é sempre a convivência das pessoas. O melhor é a experiência. A gente não vende coisas, vende experiência”, destacou.

O projeto arquitetônico, assinado pela FEU Arquitetura, também buscou aproximar o empreendimento das características da capital. Inspiradas na flora do Cerrado, as fachadas e áreas do novo espaço incorporam elementos da paisagem local. A presença de luz natural e a integração entre o shopping e o estacionamento coberto estão entre as propostas da obra.

A conexão com o estacionamento é um dos pontos destacados pela superintendente do ParkShopping, Natália Vaz. Segundo ela, um dos principais desafios do projeto foi integrar a nova estrutura ao empreendimento existente sem interromper o funcionamento do centro comercial durante as obras.

18/11/2026 - Ed Alves CB/DA Press. Cidades. 10ª Expansão do Park Shopping. (foto: Ed Alves CB/DA Press)

“Eu acho que o grande desafio foi fazer essa integração do shopping existente dentro do estacionamento coberto. Nesse período, a gente conseguiu conciliar um shopping em funcionamento com uma obra grande acontecendo”, explicou.

Para Natália, a expansão também atende a uma demanda antiga dos frequentadores por novas marcas e experiências. A chegada de operações exclusivas e o retorno de marcas que já passaram pelo shopping fazem parte da estratégia de diversificar o mix de lojas. “O ParkShopping é um shopping que é da cidade, muito querido. A gente sabia que o nosso cliente também queria ver outras marcas aqui. Então, a expansão nasceu para esse propósito”, disse.

A executiva também não descarta novos investimentos no futuro. Embora não tenha anunciado projetos ou prazos para outra ampliação, ela afirmou que a empresa mantém o olhar voltado para as possibilidades de crescimento. “Eu acho que a gente sempre tem espaço para melhorar, sempre espaço para evoluir. A Multiplan é uma empresa sólida e está sempre pensando no futuro. Então, acho que nunca devemos dizer que não há possibilidades”, afirmou.

Livros e novas experiências

Entre as operações que chegam ao novo boulevard, a Livraria da Travessa é um dos destaques da área cultural. A unidade é a segunda da rede em Brasília, que já possui uma loja no CasaPark. Para o sócio da livraria, Rui Campos, a chegada ao ParkShopping representa uma oportunidade de ampliar a presença da marca na capital e alcançar novos públicos.

18/11/2026 - Ed Alves CB/DA Press. Cidades. 10ª Expansão do Park Shopping. na foto, Rui Campos - Socio da Livraria Travessa. (foto: Ed Alves CB/DA Press)

Segundo ele, a escolha levou em consideração o movimento e a força comercial do empreendimento. “Esse shopping tem um público muito grande. Então, seria uma vitrine de um para o outro. Para completar a nossa presença em Brasília, achamos que isso ia dar muito certo”, afirmou.

A unidade reúne títulos de diferentes partes do mundo, com livros em português e em outros idiomas, como inglês, alemão, francês e italiano. A proposta é oferecer um espaço que também funcione como ponto de encontro para leitores e interessados em literatura.

A inauguração da livraria integra a programação especial preparada pelo ParkShopping para marcar a abertura da expansão. Entre 18 e 22 de novembro, o empreendimento promove o Party at the Mall, com atrações culturais e experiências para os visitantes. Um grande destaque é um encontro na Travessa com a escritora Socorro Acioli, autora de obras como Amar é Inadiável e A cabeça do Santo, que conversa com leitores sobre os livros e o prazer de ler e escrever.

Leia também: Decorações natalinas antecipam movimento nas lojas e aquecem comércio

Vendas de fim de ano

A chegada da expansão também ocorre em um momento estratégico para o comércio. Com a aproximação do Natal, a expectativa é que as novas operações ampliem as possibilidades de compra e atraiam ainda mais consumidores ao empreendimento.

Para Rui, o período é especialmente importante para o mercado editorial. Ele considera o livro uma opção de presente para as festas de fim de ano e afirma que a livraria se preparou para receber o público ainda nesta temporada. “Não existe presente melhor do que um livro. O Natal é realmente uma festa em termos de vendas para a gente. Não é à toa que, em tempo recorde, conseguimos estar prontos para atender o público aqui no Natal”, disse.

Natália Vaz também avalia que a inauguração às vésperas das festas deve contribuir para o movimento do shopping. No ano passado, parte das obras ainda estava em andamento, o que torna a abertura da nova ala uma oportunidade de ampliar as vendas neste fim de ano. Além das operações inauguradas nesta quarta-feira, outras marcas devem chegar nas próximas semanas e meses, como parte do calendário de novidades do empreendimento.

Entre as próximas estreias anunciadas estão a Kiko Milano e a Bath & Body Works. A superintendente também destacou a chegada de outras operações ao longo dos próximos meses, reforçando que a inauguração do boulevard representa o início de uma nova etapa para o shopping.

Com 43 anos de história, 12 milhões de visitas registradas em 2025 e cerca de 4,1 mil empregos gerados atualmente, o ParkShopping mantém sua presença na dinâmica econômica e social da capital. A expectativa é que o número de postos de trabalho chegue a aproximadamente 5 mil com a nova expansão.

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