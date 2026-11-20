Ex-aluno da UnB segue em estado grave na UTI; instituição critica falta de auxílio de testemunhas durante o ataque - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O Instituto de Letras (IL) da Universidade de Brasília (UnB) pediu que sejam investigadas não apenas as circunstâncias da agressão sofrida pelo professor e ator André Luís de Oliveira, conhecido como André Aires, mas também a conduta de pessoas que teriam deixado de prestar socorro à vítima.

Em nota, a instituição manifestou indignação com o espancamento do ex-aluno, atacado por um grupo de homens após tentar defender uma mulher que estava sendo agredida no centro do Rio de Janeiro, no último domingo (15/11).

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Aos 42 anos, André permanece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Miguel Couto, na capital fluminense. Ele sofreu traumatismo craniano e múltiplos ferimentos pelo corpo, além de ter passado por uma cirurgia em decorrência da violência.

O professor possui uma ligação acadêmica com a UnB, onde cursou a graduação em Letras e desenvolveu pesquisas de mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Literatura (PósLIT). No comunicado, assinado pelo professor André Luís Gomes, do Departamento de Teoria Literária e Literatura, o instituto destacou a trajetória do ex-estudante e lamentou que ele tenha sido agredido ao tentar proteger outra pessoa.

"André não se omitiu diante da violência contra uma mulher. Agiu em defesa de outra pessoa e acabou sendo vítima de uma violência covarde e desumana."

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A manifestação também chama a atenção para os relatos de que André pediu ajuda durante o espancamento, mas não recebeu o auxílio necessário. Para a instituição, a ausência de intervenção de pessoas que presenciaram a violência é outro aspecto que precisa ser esclarecido pelas autoridades.

"Também nos causa indignação que, enquanto era agredido, André implorou por ajuda e não recebeu o socorro que tanto precisava."

Além de cobrar a identificação e a punição dos responsáveis pelo ataque, o Instituto de Letras defendeu a apuração de eventuais omissões de socorro. A nota também expressou solidariedade à família e aos amigos do professor, ressaltando a expectativa de que ele consiga se recuperar e retomar suas atividades profissionais e artísticas.

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"Desejamos que André supere esse momento tão difícil e possa retomar sua vida, suas atividades como professor e seus projetos pessoais e artísticos."

Entenda o caso

O espancamento ocorreu por volta das 8h de domingo, nas proximidades da Praça da Cruz Vermelha, no centro do Rio de Janeiro. André passeava com o namorado e os cachorros do casal quando os dois presenciaram um homem, identificado como Victor Hugo de Araújo Palmeira, gritando e arrastando uma mulher em direção a uma rua deserta.

Segundo o relato do companheiro às autoridades, André tentou intervir e pediu ajuda a policiais e pedestres que estavam na região. Amigos do professor afirmam que uma equipe policial chegou ao local e interferiu na situação, permitindo que a mulher escapasse, mas o homem não foi preso naquele primeiro momento.

Após a saída da viatura, o suspeito teria se reunido a outros homens, que passaram a agredir o professor. Na tentativa de se proteger, André entrou em um bar, mas foi perseguido e atacado com cadeiras, mesas e garrafas. Durante as agressões, também teria tido a cabeça golpeada contra uma geladeira.

O professor ainda tentou buscar abrigo na cozinha do estabelecimento, mas, conforme o relato apresentado por seu namorado, funcionários o retiraram do local. Ele acabou novamente na rua, onde o espancamento continuou.

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A Polícia Militar informou que agentes que estavam a poucas ruas de distância perceberam o ataque e prestaram socorro à vítima. Segundo a corporação, um dos agressores foi preso e encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia, responsável pela investigação.

Imagens obtidas pela Central de Inteligência e Apoio à Segurança Pública da Prefeitura do Rio revelaram novos detalhes da violência. As gravações mostram que outra mulher, ao tentar interromper o espancamento, também foi agredida pelo grupo. Mais de 30 pessoas aparecem acompanhando parte do episódio.

A presença de tantas testemunhas e os relatos sobre a dificuldade de André em conseguir ajuda reforçam um dos principais questionamentos levantados pelo Instituto de Letras da UnB. Para a instituição, a investigação deve esclarecer não apenas a atuação dos agressores, mas também as circunstâncias em que o professor permaneceu exposto à violência enquanto tentava escapar.

A omissão diante do caso também foi alvo de protestos no Rio de Janeiro. Na quinta-feira (19/11), manifestantes se reuniram na Lapa, zona central carioca, para pedir justiça por André.

Manifestantes reuniram-se na Lapa para cobrar justiça por André Aires (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

No encerramento da manifestação, o instituto reiterou o pedido de responsabilização dos envolvidos e destacou a necessidade de solidariedade diante da agressão sofrida pelo ex-aluno.

"Que a solidariedade seja mais forte que a violência!"