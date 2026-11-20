Estação do Inmet registrou rajadas de 114 km/h em Tupanciretã durante a madrugada desta sexta-feira - (crédito: Handout/Defesa Civil do Rio Grande do Sul/AFP)

Rajadas de vento de 114 km/h provocaram destelhamentos e danos em construções de alvenaria em Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, durante a madrugada desta sexta-feira (20/11). A intensidade do temporal levantou suspeitas sobre a passagem de um tornado pelo município, hipótese que ainda está sendo investigada pela Defesa Civil estadual. Diante da extensão dos estragos, o governador Eduardo Leite (PSD) mobilizou equipes de emergência e acionou o Exército para auxiliar no atendimento à população.

A velocidade dos ventos foi registrada por uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo a Defesa Civil, a tempestade comprometeu estruturas em diferentes pontos da cidade, embora o levantamento completo dos danos materiais e das possíveis vítimas ainda esteja em andamento.

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Pouco antes do temporal, às 2h38, o órgão havia encaminhado um alerta vermelho por SMS aos moradores da região, incluindo Tupanciretã. O aviso, válido até as 3h37, indicava risco muito alto de destelhamentos em razão da possibilidade de vendavais e queda de granizo de grandes dimensões.

Desde segunda-feira (16/11), os temporais já atingiram 749 pessoas e destelharam 83 casas no Rio Grande do Sul (foto: Handout/Defesa Civil do Rio Grande do Sul/AFP)

Apesar da força dos ventos, a Defesa Civil considera prematuro classificar o fenômeno como tornado. As evidências analisadas até o momento sugerem a ocorrência de ventos severos associados a uma supercélula, um tipo de tempestade intensa, com possibilidade de microexplosão, fenômeno caracterizado por uma corrente de ar descendente que se espalha com grande força ao atingir a superfície.

A ocorrência de um tornado, entretanto, continua entre as hipóteses examinadas. Segundo os técnicos, mesmo que seja confirmada, ela não explicaria, isoladamente, a extensão dos estragos observados no município.

O atendimento à população passou a ser acompanhado diretamente pelo governo estadual. Após conversar com o prefeito de Tupanciretã, Gustavo Terra (PP), Eduardo Leite determinou a mobilização da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar e de outros órgãos públicos, além de solicitar apoio ao Comando Militar do Sul.

O vice-governador Gabriel Souza (MDB), que já se encontrava na região, e o chefe da Casa Militar e da Defesa Civil, coronel Boeira, também foram designados para acompanhar os trabalhos no município.

Em manifestação nas redes sociais, Leite afirmou que a prioridade é garantir a segurança dos moradores, prestar socorro às pessoas atingidas e oferecer assistência às famílias que sofreram prejuízos. O governador também assegurou a participação do Estado nas ações necessárias à reconstrução das áreas danificadas.

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Chuvas já afetaram 749 pessoas no estado

A tempestade em Tupanciretã ocorre em meio a uma sequência de episódios de instabilidade que atingem o Rio Grande do Sul desde segunda-feira (16/11). Em boletim divulgado na manhã desta sexta-feira, a Defesa Civil contabilizou 16 ocorrências em igual número de municípios, dos quais 12 registraram prejuízos humanos ou materiais provocados por vendavais, granizo e enxurradas.

Até a atualização do levantamento, 749 pessoas haviam sido afetadas pelos eventos meteorológicos, com um morador desalojado. Não havia registros de desabrigados, mortes, desaparecimentos ou casos sob investigação relacionados a essas situações. Os números ainda podem sofrer alterações conforme avançar a avaliação dos estragos, especialmente em Tupanciretã.

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Os maiores impactos populacionais foram registrados em Lindolfo Collor e Júlio de Castilhos, municípios que, juntos, concentraram 440 pessoas atingidas por vendavais. Em Lindolfo Collor, onde 240 moradores foram afetados, a tempestade também provocou o destelhamento de 65 residências e dez ocorrências de queda de vegetação. Já em Júlio de Castilhos, 200 pessoas sofreram as consequências dos ventos fortes.

Em Charrua, o principal problema foi uma enxurrada que atingiu 100 moradores e provocou o bloqueio de 25 vias locais. O município aparece entre os mais prejudicados pelas chuvas, ao lado de outras cidades que também registraram danos em residências e estruturas públicas.

O levantamento estadual aponta ainda 60 pessoas afetadas em Fortaleza dos Valos, 30 em Itacurubi e outras 30 em Tramandaí. São Miguel das Missões e Quevedos contabilizaram 24 moradores atingidos cada, enquanto Jari registrou 20 e Passo Fundo, 12.

Além dos transtornos causados diretamente à população, os temporais deixaram prejuízos em imóveis e equipamentos públicos. Ao todo, a Defesa Civil identificou 83 casas destelhadas, 33 residências danificadas e uma alagada. Nenhuma habitação havia sido considerada completamente destruída até a divulgação do boletim.

Os danos também alcançaram dois estabelecimentos de ensino e uma unidade de saúde. Lindolfo Collor, Charrua e Itacurubi concentraram os maiores quantitativos de avarias registrados no estado.

Enquanto os municípios atingidos desde o início da semana contabilizam os prejuízos, as equipes mobilizadas em Tupanciretã trabalham para dimensionar as consequências do temporal desta sexta-feira e prestar assistência aos moradores afetados.