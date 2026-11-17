Um professor está internado em estado grave após ser espancado por um grupo de homens na manhã deste domingo (15/11), no centro do Rio, por tentar defender uma mulher de agressão.
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O professor é André Luís de Oliveira, de 42 anos, que também é ator e é conhecido como André Aires. Em comunicado nas redes sociais, amigos da vítima informaram que ele está no Hospital Miguel Couto e passou por cirurgia após sofrer traumatismo craniano e múltiplos traumas pelo corpo.
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A agressão ocorreu por volta das 8h da manhã no domingo, quando Oliveira e seu namorado passeavam com seus cachorros. Segundo relato do companheiro às autoridades, o casal estava nas proximidades da Praça da Cruz Vermelha quando viram um homem, identificado como Victor Hugo de Araújo Palmeira, gritando e arrastando uma mulher em direção a uma rua vazia.
O professor teria pedido ajuda da polícia e de pedestres no local. Segundo o relato dos amigos, policiais foram até o local e intervieram na situação, mas não prenderam o agressor no primeiro momento. A mulher conseguiu fugir durante a confusão.
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Com a saída da viatura, Palmeira teria se juntado a outros seis homens para espancar André. Segundo o namorado, André tentou se proteger dentro de um bar, mas foi perseguido pelos agressores. O professor teria sido atingido com cadeiras, mesas e garrafas, além de ter a cabeça batida contra uma geladeira.
Na tentativa de escapar, ele entrou na área da cozinha do estabelecimento, mas funcionários o retiraram do local, e ele foi levado novamente a rua, onde as agressões continuaram.
A Polícia Militar informou que agentes estavam a poucas ruas de distância quando viram o ataque. Segundo a corporação, a vítima foi socorrida, e o agressor foi preso e encaminhado para a 5° DP, que investiga o episódio.
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