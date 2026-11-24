As sete armas apreendidas pela Polícia Civil do DF (PCDF) em um condomínio de luxo do Jardim Botânico estavam armazenadas em um cofre guardado dentro de um closet. O Correio apurou que a casa de alto padrão pertence a Carlos Roberto Ferreira Lopes, ex-presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer). Ele foi preso em agosto por envolvimento no esquema de descontos indevidos em benefícios do INSS.

Quem tinha livre acesso à casa, desocupada há dois meses, era um jovem de 25 anos, morador da região do Morro da Cruz, em São Sebastião. Em setembro, a 30ª Delegacia de Polícia começou a investigar a suposta compra de um fuzil pelo jovem. O armamento custava R$ 32 mil e teria sido negociado em Ceilândia.

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O delegado Thiago Peralva explicou que as apurações levaram a polícia a três endereços frequentados pelo jovem: uma casa no Morro da Cruz, outra no bairro João Cândido, também em São Sebastião, e uma residência luxuosa no Condomínio Ouro Vermelho 2.

O suspeito visitava a casa de Carlos Roberto com frequência. Para o acesso, dispunha de cadastro como segurança e tutor de pet. Nenhum desses serviços, no entanto, eram exercidos pelo jovem, afirma a polícia.

“Em maio, ele (jovem) procurou a delegacia para registrar uma ocorrência alegando que a conta dele havia sido bloqueada após o valor de R$ 1 milhão ter entrado. Ele alegou não saber a origem do dinheiro e, no caso, o banco exigia o boletim para a liberação da conta”, detalhou o delegado.

Mandados de busca e apreensão

Na manhã desta terça-feira (24/11), a PCDF cumpriu três ordens judiciais. Uma delas na casa de Carlos. A polícia encontrou as chaves de um dos quartos e do closet, onde estava um cofre, que foi levado à delegacia e aberto por um chaveiro contatado pelos policiais.

No cofre, estavam duas pistolas e cinco armas longas e munições. No closet, também foram apreendidos capas de coletes balísticos. A polícia investiga a procedência das armas e a ligação entre o suspeito e Carlos Roberto.

Fraude no INSS

As inevstigações da Polícia Federal revelaram que a Conafer teria sido utilizada em um esquema envolvendo filiações fraudulentas e cobranças não autorizadas aplicadas a beneficiários do INSS. A apuração aponta que valores foram descontados diretamente dos benefícios sem o consentimento dos aposentados e pensionistas.

No relatório que encerrou a primeira etapa da investigação, a corporação apontou a necessidade de responsabilização de Carlos por organização criminosa, lavagem de dinheiro em caráter majorado, reiterado, e corrupção ativa majorada.

Em 17 de novembro de 2025, a PF já havia cumprido mandado de prisão contra o ex-presidente da Conafer, mas não conseguiu localizá-lo. Desde então, ele passou a ser considerado foragido. Foi preso em 12 de agosto.