Operação cumpriu mandados de busca e apreensão em São Sebastião - (crédito: Divulgação/PCDF)

Um grupo é investigado pela Polícia Civil do DF (PCDF) por suspeita de fornecer armas ilegais a criminosos de São Sebastião. Na manhã desta terça-feira (24/11), policiais da 30ª Delegacia de Polícia cumpriram dois mandados de busca e apreensão no âmbito da operação Hefasto e apreenderam armas, munições e coletes balísticos.

As ordens judiciais foram cumpridas em dois bairros de São Sebastião e em um condomínio fechado do Jardim Botânico. No residencial, a polícia encontrou um paiol com armas de calibres distintos , munições e coletes.

Segundo o delegado Thiago Peralva, que conduz as investigações, a suspeita é de que grupos criminosos de Ceilândia forneciam as armas a outros bandos. As investigações seguem em andamento.