Um grupo é investigado pela Polícia Civil do DF (PCDF) por suspeita de fornecer armas ilegais a criminosos de São Sebastião. Na manhã desta terça-feira (24/11), policiais da 30ª Delegacia de Polícia cumpriram dois mandados de busca e apreensão no âmbito da operação Hefasto e apreenderam armas, munições e coletes balísticos.
As ordens judiciais foram cumpridas em dois bairros de São Sebastião e em um condomínio fechado do Jardim Botânico. No residencial, a polícia encontrou um paiol com armas de calibres distintos, munições e coletes.
Segundo o delegado Thiago Peralva, que conduz as investigações, a suspeita é de que grupos criminosos de Ceilândia forneciam as armas a outros bandos. As investigações seguem em andamento.
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Por Darcianne Diogo
postado em 24/11/2026 12:55