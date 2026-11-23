A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura por Rosevaldo Alves Furtado, de 51 anos, suspeito de golpear o próprio filho, de 9 anos, na cabeça com um facão e tentar matar a companheira em Planaltina. O crime ocorreu na noite desse domingo (22/11), no Setor Habitacional Mestre d’Armas. O caso é investigado pela 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) como tentativa de feminicídio e lesão corporal.

De acordo com o relato da vítima à polícia, o companheiro a atacou com o facão dentro da residência do casal, ferindo-a nas mãos e no glúteo. Ao presenciar a violência, o menino de 9 anos tentou intervir para impedir a agressão contra a mãe e acabou atingido na cabeça. O agressor fugiu do endereço logo depois que a mulher começou a gritar por socorro.

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Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) prestaram os primeiros socorros às duas vítimas e as encaminharam ao Hospital Regional de Planaltina (HRP). O estado de saúde de ambos não foi divulgado até a última atualização.

Na noite do ocorrido, a Polícia Militar do DF (PMDF) chegou a mobilizar equipes do 14º Batalhão, além do apoio aéreo do Batalhão de Aviação Operacional (Bavop) e cães farejadores, para vasculhar uma área de mata nas proximidades, mas o agressor não foi localizado.

O imóvel passou por perícia criminal para subsidiar o inquérito conduzido pela 16ª DP e pela Seção de Investigação de Crimes contra a Vida (Sicvio). A vítima pediu medidas protetivas de urgência, que já foram encaminhadas ao Poder Judiciário.

Informações que levem ao paradeiro de Rosevaldo Alves Furtado podem ser repassadas de forma anônima ao Disque-Denúncia da PCDF, pelo telefone 197.