Local funcionava como casa de prostituição há pelo menos dez anos - (crédito: Divulgação/PCDF)

Uma mulher de 55 anos foi presa em flagrante suspeita de manter uma casa de prostituição disfarçada de clínica de massagens no subsolo de um prédio comercial na CLN 411, na Asa Norte. Segundo a 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), responsável pela investigação, o espaço funcionava há pelo menos dez anos e cobrava parte do lucro obtido pelas mulheres que atuavam no local.

A apuração começou após uma denúncia anônima apontar que o endereço comercial — registrado formalmente como empresa desde 2012 — era usado para programas sexuais. Durante o levantamento de provas, os policiais localizaram anúncios do estabelecimento em sites especializados na oferta de serviços sexuais, além de relatos de clientes em fóruns na internet publicados desde 2016. O telefone usado para agendar os atendimentos estava cadastrado em nome da própria proprietária.

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Imagens das câmeras de segurança do edifício também comprovaram o fluxo intenso de homens entrando e saindo do subsolo. Na abordagem policial realizada na tarde de terça-feira, clientes que deixavam o endereço e mulheres que trabalhavam no espaço confirmaram a prática de programas e o repasse de percentuais do dinheiro à responsável.

Na tarde dessa terça-feira (24/11), a suspeita foi detida em seu apartamento, também na Asa Norte, e levada para a 2ª DP. Ela foi autuada pelos crimes de manutenção de casa de prostituição e rufianismo (obtenção de lucro sobre a prostituição alheia), previstos nos artigos 229 e 230 do Código Penal.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), este é o 16º estabelecimento suspeito de exploração sexual alvo de operações da 2ª DP na Asa Norte.