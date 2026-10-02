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PCDF fecha quinta casa de prostituição em dois meses na Asa Norte

Casa de prostituição funcionava em salas comerciais na CLN 305. Operação ocorreu após denúncias anônimas de exploração econômica de mulheres e suspeita de vínculo do local com tráfico de drogas

Esta é a quinta casa de prostituição fechada em menos de dois meses - (crédito: Divulgação/PCDF)
Esta é a quinta casa de prostituição fechada em menos de dois meses - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), fechou uma casa de prostituição que funcionava em salas comerciais na CLN 305. A operação se deu após denúncias anônimas sobre a exploração econômica de mulheres e a suspeita de vínculo do local com o tráfico de drogas. No imóvel, os agentes flagraram cinco mulheres e clientes, confirmando que a investigada cobrava taxa pelo uso das salas e uma porcentagem sobre os atendimentos efetuados.

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A ação na 305 Norte, ocorrida nessa quinta-feira (1º/10), é a quinta voltada ao combate à exploração sexual, desarticulada pela 2ª DP na região em apenas dois meses. A investigação se intensificou após a prisão da administradora de outro ponto, na CLN 307 Norte, suspeita de submeter mulheres a condições degradantes e reabrir o local após obter liberdade provisória.

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Presa pela segunda vez no Riacho Fundo — de onde gerenciava a casa remotamente —, a investigada da 307 Norte teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça, a pedido da PCDF, garantindo a manutenção de sua custódia para resguardar a ordem pública.

As intervenções recentes na Asa Norte refletem uma ofensiva contínua para combater o rufianismo (cafetinagem) e crimes associados na área central da capital. Além da ação desta quinta-feira na CLN 305 e do ponto na CLN 307, a 2ª DP já havia fechado locais de exploração sexual na SCLRN 708 em 18 de setembro, na SCLN 410 em 14 de setembro — onde o prostíbulo funcionava sob a fachada de clínica de massoterapia — e na SHCGN 704/705 em 23 de julho, ocasião em que adolescentes foram resgatadas.

A população pode colaborar com as investigações enviando denúncias anônimas pelo telefone 198.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 02/10/2026 12:56
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