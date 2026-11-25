Uma operação de fiscalização da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF), realizada entre 1º e 25 de novembro, identificou cerca de R$ 2 bilhões em mercadorias comercializadas sem nota fiscal ou com documentação irregular na capital. O trabalho dos auditores fiscais resultou na constituição de aproximadamente R$ 961 milhões em créditos tributários — montante que reúne impostos devidos, juros e multas.

A ofensiva, conduzida pela Coordenação de Fiscalização Tributária (Cofit), envolveu abordagens em rodovias federais e distritais, vistorias em transportadoras e estabelecimentos comerciais, além do monitoramento de cargas importadas no Aeroporto Internacional de Brasília. Segundo o subsecretário de Fiscalização Tributária, Rodrigo Amaral, a ação integrou equipes de inteligência fiscal, auditorias concentradas e equipes de campo nas principais vias de acesso ao DF.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O foco principal da operação foram as chamadas empresas "noteiras" — pessoas jurídicas abertas ou utilizadas exclusivamente para emitir notas fiscais falsas ou adulteradas a fim de acobertar fraudes, muitas vezes sem que a mercadoria sequer exista ou circule de fato.

Somente nesse núcleo, os auditores analisaram mais de R$ 1,9 bilhão em transações envolvendo grãos (soja, milho, feijão e sorgo) e sucatas de cobre, alumínio e plástico. Ao todo, foram rastreadas cerca de 11,6 mil notas fiscais emitidas por firmas registradas no Paranoá, Asa Sul, Lago Sul, Ceilândia e Gama, destinadas principalmente a São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Tocantins e Ceará.

No Paranoá e na Asa Sul, duas empresas movimentaram R$ 679,6 milhões com indícios de notas inidôneas, gerando cerca de R$ 235,8 milhões em créditos tributários. Já em Ceilândia e no Gama, outras três firmas emitiram pelo menos 7,2 mil notas irregulares, superando R$ 679 milhões em operações auditadas.

Para o secretário-executivo da Receita da Seec-DF, Clidiomar Soares, a prática compromete a arrecadação pública, dificulta o rastreio comercial e cria concorrência desleal contra negócios que mantêm os tributos em dia.











Fiscalização no aeroporto

Nas abordagens realizadas em pontos estratégicos — como as BRs 020, 060 e 251, as DFs 001, 130 e 290, a Epia, o SIA, o SAAN e o Setor de Transporte Rodoviário de Cargas —, os fiscais flagraram irregularidades no transporte de 19,3 mil cosméticos, 4 mil bolsas, celulares, tablets, caixas de som, óleo diesel, materiais de construção, mármore e 88,5 quilos de sebo e carne bovinos.

A operação também verificou a cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em duas frentes específicas: nas cargas desembarcadas pelo Aeroporto JK, foram autuadas operações que somam R$ 98,05 milhões em base de cálculo, resultando em R$ 17,65 milhões de ICMS; e no transporte de cargas, no qual as auditorias alcançaram R$ 10,03 milhões, com cerca de R$ 1,8 milhão em imposto apurado.

De acordo com o coordenador da Cofit, Silvino Nogueira Filho, fiscalizar diferentes etapas da cadeia econômica garante não apenas a recuperação de recursos para os cofres públicos, mas também a proteção à legalidade e ao equilíbrio do mercado local.