No apartamento em que a jovem morava, foram encontrados centenas de documentos falsos, laudos em branco e remédios controlados - (crédito: Reprodução/PCDF)

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante, na tarde desta quinta-feira (26/11), por suspeita de falsidade documental e violência psicológica contra uma adolescente de 16 anos, em Taguatinga. Segundo as investigações, ele produzia documentos médicos falsos para justificar mais de 185 faltas escolares da jovem.

O suspeito não possui parentesco com a adolescente. Ele relatou que, em 2025, a mãe e a jovem foram acolhidas na residência de sua avó materna e, a partir de agosto daquele ano, apenas a menina permaneceu morando no imóvel. Durante esse período, ele começou a se apresentar como responsável pela adolescente. A polícia ainda está apurando a relação do homem com a mãe da jovem.

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Em cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, em Taguatinga, a polícia encontrou 25 carimbos com nomes de diversos médicos. Além disso, centenas de documentos médicos falsos, receituários em braco e centenas de medicamentos foram encontrados no apartamento.

Segundo as investigações, os laudos falsos eram utilizados para justificar as faltas da menina e conseguir medicamentos de uso controlado, que eram aplicados na jovem.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que as investigações começaram após o próprio suspeito registrar uma ocorrência, em agosto deste ano, relatando uma suposta violência psicológica praticada pela mãe contra a adolescente. Durante a apuração dos fatos, ele apresentou os documentos médicos e escolares que falsificava. Segundo a polícia, há a possibilidade de que essa prática tenha começado antes da denúncia.

De acordo com a apuração policial, o homem utilizou os documentos médicos falsificados usados para justificar mais de 185 faltas escolares da jovem. O homem também registrou ocorrências e solicitou medidas protetivas contra a mãe da adolescente, argumentando que ela era responsável por supostos danos à saúde mental da menina.

A Defensoria Pública do Distrito Federal acompanha a situação da jovem. Segundo a polícia, há um processo judicial em andamento, no qual a avó do homem preso pede a guarda da menina.

O homem foi preso em flagrante. Ele foi conduzido à Delegacia da Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA) e ao Instituto de Medicina Legal (IML) para exame de corpo de delito cautelar. Após os procedimentos, ele foi recolhido à carceragem da PCDF.



