A 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) investiga o desaparecimento de duas adolescentes de 13 anos que sumiram no final da manhã de terça-feira (24/11). As meninas foram identificadas como Sofia Goneli Barbosa e Aisha Nicoly Martins Pereira.

Segundo o pai de Sofia, John Goneli, amigos relataram que as adolescentes não chegaram a entrar na escola na terça-feira, no Centro de Ensino 08 de Sobradinho 2. “Deu o horário para voltar para a casa, e ela não apareceu. Falaram que tinham visto ela com a amiga (Aisha)”, disse.

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A família acionou o Conselho Tutelar e registrou um boletim de ocorrência da 35ª DP. Qualquer informação sobre o paradeiro das meninas deve ser avisada à Polícia Civil pelo número 197.

